Минтранс назвал информацию об авиасообщении с Грузией непубличной

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Информация о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией является непубличной. Так в Минтрансе России ответили на просьбу РБК прокомментировать данные о приближении к решению этого вопроса.

«К сожалению, данная информация носит непубличный характер», — сказали в министерстве.

О том, что страны стоят «на пороге» возобновления прямого авиасообщения, заявил 22 марта глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Я разговаривал <...> со многими чиновниками самого высокого уровня в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали. Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать, — авиасообщение и отмена виз в России. Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений», — сказал он.

Россия прекратила прямые полеты в Грузию в июле 2019 года. Это произошло после начала в Тбилиси протестов из-за того, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Российская сторона называла решение временным и не раз заявляла о том, что хочет возобновить авиасообщение. В январе министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что вскоре самолеты снова начнут летать из России в Грузию и обратно.

В грузинской правящей партии «Грузинская мечта» эту идею поддержали. Против выступила президент Саломе Зурабишвили. «В то время когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — объяснила она.