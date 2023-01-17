Нацбанк Грузии: россияне перевели в страну более $2 млрд из $4,3 млрд за год

Россияне за год отправили в Грузию половину суммы всех переводов

За 2022 год россияне перевели более $2 млрд из всех $4,3 млрд, поступивших в страну из-за рубежа. Приток средств вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. В Грузии к концу октября находилось более 100 тыс. граждан России

Россияне за весь 2022 год перевели в Грузию более $2 млрд, всего за тот же период в страну поступило свыше $4,3 млрд из-за рубежа, следует из статистики Национального банка Грузии.

С января по декабрь 2022 года из России в страну поступило $2 млрд 67 млн, говорится в отчете. Из них $1,1 млрд (или 53,5%) поступили в страну в период с сентября по декабрь.

Годом ранее из России в Грузию поступило $411,4 млн. Таким образом, приток средств вырос примерно в пять раз, следует из статистики.

Россия, по данным Нацбанка, заняла первое место по объему переводов из-за рубежа. Второе место досталось Италии с $431,6 млн за год. Из США, которые заняли третью строчку, в Грузию перевели $326,3 млн.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Планировалось призвать 300 тыс. резервистов. После этого за несколько дней на Верхнем Ларсе, единственном наземном КПП на российско-грузинской границе, образовались очереди. За день границу пересекало около 10 тыс. машин.

Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян, уезжавших из России после начала спецоперации. Для въезда в страну россиянам не нужна виза, оставаться на ее территории они могут год. Напрямую попасть из России в страну можно только сухопутным маршрутом, через пограничный пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Авиасообщение между странами прервано с 2019 года.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября границу с республикой пересекли более 700 тыс. россиян. «600 тыс. россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тыс. человек остались», — сказала она.

В конце октября МВД Грузии сообщало, что в стране находятся 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь.