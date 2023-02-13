На газопроводе в Ярославской области произошел взрыв
На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв с последующим возгоранием, передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Газпром трансгаз Ухта».
Там указали, что пострадавших нет, подача газа не ограничивалась.
«Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия», — заявили в компании.
Пожар начался из-за «разрыва» в соединении береговой и подводной части газопровода, указывает агентство со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание газопровода подтвердили в управлении МЧС по Ярославской области. Это произошло в районе деревни Еремейцево. «По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр», – сказал представитель ведомства.
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