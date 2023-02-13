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На газопроводе в Ярославской области произошел взрыв

Взрыв прогремел на газопроводе в районе деревни Еремейцево Ярославской области. Пожар начался из-за «разрыва» в соединении береговой и подводной части газопровода

На газопроводе в Ярославской области произошел взрыв
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На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв с последующим возгоранием, передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Газпром трансгаз Ухта».

Там указали, что пострадавших нет, подача газа не ограничивалась.

«Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия», — заявили в компании.

Пожар начался из-за «разрыва» в соединении береговой и подводной части газопровода, указывает агентство со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание газопровода подтвердили в управлении МЧС по Ярославской области. Это произошло в районе деревни Еремейцево. «По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр», – сказал представитель ведомства.

Материал дополняется.

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