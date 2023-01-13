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В Литве взорвался газопровод близ границы с Латвией

LRT: Газопровод взорвался в Пасвальском районе Литвы
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, причины взрыва неизвестны, открытое пламя достигало 50 м в высоту, уточнили в местной полиции. В 20:00 мск пожар удалось локализовать

В Литве взорвался газопровод близ границы с Латвией
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В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает LRT со ссылкой на полицию.

«Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. <...> По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как пишет LRT, пламя достигало 50 м в высоту, власти приняли решение об эвакуации всех жителей близлежащей деревни Валакяй. «От деревни до газопровода где-то 500–700 м, никакой паники нет, стоят пожарные, смотрят, чтобы здания не нагревались. Я думаю, что ситуация будет под контролем», — уточнил член сельской общины Сигитас Шлежас.

По словам главы Пасвальского района Гинтаутаса Гегузинскаса, пока не ясно, что привело к взрыву газопровода, однако жители района рассказали ему, что видели, как утром на газопроводе велись ремонтные работы.

Огонь удалось локализовать в 19:00 (20:00 мск), на месте происшествия дежурят шесть пожарных автомобилей.

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Пасвальский район Литвы расположен примерно в 600 км к северо-западу от Вильнюса, на границе с Латвией.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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