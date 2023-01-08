В МЧС назвали предварительную причину взрыва на газопроводе в ЛНР
Предварительной причиной взрыва на газопроводе в городе Лутугино в ЛНР является подрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС.
Взрыв на газопроводе произошел вечером 7 января. Утром «Луганскгаз» отчитался о завершении сварочных работ на газопроводе. Сейчас магистральную сеть наполняют газом.
По предварительным данным, «в результате подрыва магистрального газопровода <...> на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах», рассказали в МЧС.
Без газа остались населенные пункты Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально значимый объект, уточнили в ведомстве.