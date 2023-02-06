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В Турции в результате землетрясения взорвался газопровод

Землетрясение на юго-востоке Турции стало причиной взрыва на газопроводе
Фото: @puanver / Twitter
Фото: @puanver / Twitter

В результате землетрясения на юго-востоке Турции взорвался газопровод, пролегающий возле деревни Топбогаз. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на главу деревни Билала Алпдогана.

Мощное землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,4. По состоянию на 6:30 были зафиксированы 42 повторных толчка (афтершока), самый сильный из которых был магнитудой 6,6.

Как рассказал Алпдоган, взрыв стал причиной пожара на двух участках газопровода. Одно из возгораний зафиксировано в 3 км от деревни, а второе в 200 м. О пострадавших не сообщается.

По последним данным, всего в результате землетрясения в Турции погибли 76 человек, в Сирии — 237 человек, более 600 человек пострадали. В городах обрушились здания, спасатели работают над извлечением людей из-под обломков.

Теги
Турция землетрясение газопровод
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