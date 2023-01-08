После подрыва газопровода в ЛНР завели дело о диверсии

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва на газопроводе в городе Лутугино. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Факт подрыва газопровода согласно ст. 281 УК квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Если диверсия привела к чьей-то гибели, наказанием по данной статье является пожизненное лишение свободы.

Сейчас местные власти проводят расследование для установления причастных к диверсии.

Взрыв на газопроводе произошел вечером 7 января. Утром «Луганскгаз» отчитался о завершении сварочных работ на газопроводе. Сейчас магистральную сеть наполняют газом.