«Луганскгаз»: завершены сварочные работы на газопроводе, где произошел взрыв

В ЛНР завершили ремонт на газопроводе после взрыва

«Луганскгаз» завершил сварочные работы на газопроводе в ЛНР после произошедшего вечером 7 января взрыва, сообщается в телеграм-канале предприятия.

«Производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов», — говорится в сообщении.

Ранее правительство республики сообщили, что после повреждения газопровода без топлива остались 13 тыс. абонентов.

«Луганскинформцентр» со ссылкой на МЧС региона сообщил, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв. Без газоснабжения остались жители девяти населенных пунктов: Лутугино (там произошел взрыв), Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, частично Роскошное и 21 социально-значимый объект, сообщили в ведомстве.