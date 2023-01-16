Литовская компания Amber Grid: газопровод на границе с Латвией восстановлен после взрыва

В Литве сообщили о восстановлении газопровода после взрыва

Литовская компания-оператор газотранспортной системы Amber Grid отчиталась о восстановлении поврежденного газопровода, который взорвался 13 января, говорится в сообщении на сайте компании.

«В ходе работ, которые продолжались до утра воскресенья, был вырезан поврежденный десятиметровый трубопровод, был установлен новый участок, а монтажные швы были просвечены рентгеном. В настоящее время проводится дальнейшая проверка других участков трубопровода, расположенных вблизи места происшествия. После завершения всех инспекционных работ подача газа будет возобновлена по восстановленному трубопроводу», — сказано в сообщении.

По предварительной оценке, к взрыву привели «технические причины», точно это будет установлено в ходе расследования.

Инцидент произошел в Пасвальском районе Литвы, неподалеку от границы с Латвией. После взрыва начался пожар, его локализовали через четыре часа. Местный телеканал LRT сообщал, что пламя достигало 50 м в высоту.

По данному газопроводу углеводороды поступают на север Литвы и в Латвию по двум параллельным веткам. На том участке, где произошел взрыв, подачу газа прекратили, топливо шло по другой ветке.