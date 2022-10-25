Минтранс предложил разрешить ремонт самолетов неоригинальными запчастями
Министерство транспорта России подготовило проект постановления, которым предлагается разрешить проводить ремонт гражданских судов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Предложения подготовлены с целью устранения последствий санкций в отношении российской гражданской авиации и обеспечения эксплуатации иностранных самолетов в России, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
В условиях санкций возникают значительные трудности в поставках оригинальных комплектующих. Запуск собственного производства запчастей и проведение необходимой сертификации займет значительное время, большее, чем сроки эксплуатации многих комплектующих — как тех, которые уже установлены на самолетах, так и тех, которые хранятся на складах. В то же время в некоторых странах налажено производство неоригинальных компонентов, одобренных к использованию американскими и европейскими разрешениями (Part Manufacturer Approval и European Part Approval соответственно), говорится в документе.
«Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности», — говорится в пояснительной записке.
Это позволит российским эксплуатантам и организациям по техническому обслуживанию расширить перечень используемых компонентов для обеспечения летной годности парка самолетов в России, отметили в министерстве.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров из авиапарков «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний.
В марте в ответ на западные санкции в России был принят закон, разрешающий регистрацию иностранных самолетов, находящихся в лизинге у российских компаний. На тот момент, по данным Минтранса, больше половины лайнеров, эксплуатировавшихся российскими авиакомпаниями, были зарегистрированы в иностранных реестрах.
В мае Bloomberg приводил оценку экспертов, что запасов комплектующих для самолетов российских авиакомпаний хватит на три месяца. В августе Reuters со ссылкой на источники писал, что попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти. О том, что часть иностранного флота может быть разобрана, в июне допускал ныне бывший вице-премьер Юрий Борисов.