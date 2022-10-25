Минтранс предложил разрешить ремонт самолетов неоригинальными запчастями

В условиях санкций возникают трудности с поставками оригинальных комплектующих, но в ряде стран налажено производство запчастей, одобренных к использованию США и ЕС

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерство транспорта России подготовило проект постановления, которым предлагается разрешить проводить ремонт гражданских судов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предложения подготовлены с целью устранения последствий санкций в отношении российской гражданской авиации и обеспечения эксплуатации иностранных самолетов в России, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В условиях санкций возникают значительные трудности в поставках оригинальных комплектующих. Запуск собственного производства запчастей и проведение необходимой сертификации займет значительное время, большее, чем сроки эксплуатации многих комплектующих — как тех, которые уже установлены на самолетах, так и тех, которые хранятся на складах. В то же время в некоторых странах налажено производство неоригинальных компонентов, одобренных к использованию американскими и европейскими разрешениями (Part Manufacturer Approval и European Part Approval соответственно), говорится в документе.

«Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Это позволит российским эксплуатантам и организациям по техническому обслуживанию расширить перечень используемых компонентов для обеспечения летной годности парка самолетов в России, отметили в министерстве.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров из авиапарков «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний.

Читайте на РБК Pro Pro Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций Статьи Pro Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого Статьи Pro Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать Исследования Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм» Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм» Кейсы Pro «Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах «Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах Статьи Pro Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Инструкции Pro В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. Статьи

В марте в ответ на западные санкции в России был принят закон, разрешающий регистрацию иностранных самолетов, находящихся в лизинге у российских компаний. На тот момент, по данным Минтранса, больше половины лайнеров, эксплуатировавшихся российскими авиакомпаниями, были зарегистрированы в иностранных реестрах.

В мае Bloomberg приводил оценку экспертов, что запасов комплектующих для самолетов российских авиакомпаний хватит на три месяца. В августе Reuters со ссылкой на источники писал, что попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти. О том, что часть иностранного флота может быть разобрана, в июне допускал ныне бывший вице-премьер Юрий Борисов.