Власти сократили полеты в Приморье из-за проблем с ремонтом двигателей

Авиаперевозки в Приморском крае на канадских самолетах DHC-6 сократились из-за сложностей с техподдержкой моторов на фоне санкций, предупредили власти Приморья. Аналогичные самолеты летают на Сахалине и Чукотке

Самолет DHC-6 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Власти Приморского края предупредили о том, что в 2023 году закончится ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6, на которых единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» выполняет основные перевозки пассажиров внутри региона. То есть эти самолеты нельзя будет эксплуатировать без своевременного ремонта моторов. Об этом говорится в письме регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Игнатенко в Минвостокразвития, которое он отправил в ноябре 2022 года. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к администрации Приморья.

Количество рейсов на этих самолетах уже вынужденно сократилось в два раза, рассказал РБК замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тимонов. Как пишет Игнатенко, для обеспечения маршрутов на территории края с 2024 года нужно шесть самолетов «Байкал» производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), но с этим предприятием удалось согласовать график поставки пяти таких самолетов «только лишь к 2030 году». Сейчас правительство Приморья занимается поиском зарубежной компании, которая сможет обслужить двигатели самолетов DHC-6, уточнил его заместитель.

РБК направил запросы в пресс-службы вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, Минвостокразвития, «Авроры» и УЗГА.

Почему возникла проблема

Проблемы с технической поддержкой 19-местных самолетов DHC-6, которые оснащаются турбовинтовыми моторами PT6A канадского производства Pratt & Whitney Canada, возникли после введения международных санкций против России в ответ на проведение военной спецоперации на Украине. Эти санкции запрещают поставку в Россию новых самолетов и комплектующих к ним, а также их техническую поддержку.

«Сегодня существует ряд сложностей, связанных с антироссийскими санкциями, в том числе в осуществлении технической поддержки двигателей воздушных судов DHC-6 канадского производства, находящихся в собственности Приморского края», — отметил Тимонов.

Эксплуатация этих машин на авиалиниях внутри Приморья началась в конце 2014 года. На момент их приобретения российский авиапром не производил самолетов аналогичного класса. Власти региона купили три DHC-6 для развития перевозок на территории края, повышения доступности и комфортности передвижения людей, а также сокращения времени в пути пассажиров из населенных пунктов Приморья во Владивосток, напомнил замминистра. За первые пять лет «Аврора» перевезла на этих машинах почти 150 тыс. человек. В январе—марте 2023 года, по информации компании, канадские самолеты будут летать по восьми внутрикраевым маршрутам.

Для перевозок пассажиров на Дальнем Востоке «Аврора» и ее партнеры используют еще шесть самолетов DHC-6: два эксплуатирует на Сахалине партнерская авиакомпания «Тайга», четыре есть у «ЧукотАвиа» (25% плюс одна акция принадлежат «Авроре»). По данным Росавиации, в реестре чукотской авиакомпании в середине декабря 2022 года было три из четырех DHC-6. РБК обратился за комментариями о перспективах использования канадских самолетов к представителям «Тайги» и «ЧукотАвиа».

Как теперь будут летать жители Приморья

Для того чтобы избежать «остановки внутрирегиональных полетов», власти Приморья планируют наладить «бесперебойный логистический процесс» по приобретению запчастей и комплектующих для техобслуживания DHC-6, говорится в письме Игнатенко. По его словам, также рассматривается изменения графика выполнения полетов.

Количество рейсов на этих самолетах уже вынужденно сократилось, при этом транспортная связь с населенными пунктами, куда они летали ранее, обеспечена достаточно развитыми железнодорожным и автобусным сообщениями, указал Тимонов. «Привычную и комфортную» для жителей края полетную программу на DHC-6 планируется вернуть в 2024 году, пообещал чиновник.

Отдаленные и труднодоступные населенные пункты Приморья, где нет альтернативного вида транспорта, обеспечены воздушным сообщением с помощью вертолетов Ми-8, которые перевозят пассажиров и грузы. По словам Тимонова, сейчас власти Приморья разрабатывают также мероприятия по использованию вертолетов и на тех маршрутах, где летали канадские DHC-6.