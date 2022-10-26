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Война санкций ,  

Минтранс объяснил, зачем ставить на самолеты неоригинальные запчасти

Минтранс объяснил предложение ставить неоригинальные запчасти на российские самолеты
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мировая авиационная и автомобильная промышленность широко используют неоригинальные запчасти, это не снижает уровень безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса, комментируя размещенный ранее проект постановления правительства об установке неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты, которые эксплуатируют российские авиакомпании.

«Принятие данного постановления позволит расширить номенклатуру поставщиков запчастей, что обеспечит продление надежной эксплуатации авиационного парка российских авиакомпаний», — поясняет Минтранс. Ведомство подчеркнуло, что главным критерием при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к современной ситуации является безопасность.

После начала спецоперации России на Украине Евросоюз объявил о санкциях против российской авиационной отрасли, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей к ним, а также на их техническое обслуживание и страхование. Министерство торговли США также ограничило экспорт товаров в данном секторе и ввело санкции в отношении лайнеров российских авиакомпаний, запретив им обслуживание за рубежом.

О том, что запасов комплектующих для самолетов российских авиакомпаний хватит на три месяца, в мае писал Bloomberg. В июне бывший вице-премьер Юрий Борисов допустил, что часть иностранных самолетов в России могут быть разобраны на запчасти по мере деградации авиапарка. В августе Reuters сообщил, что российские авиакомпании, оказавшиеся под санкциями, начали снимать детали с иностранного авиафлота. Эти шаги соответствуют рекомендациям правительства России: авиакомпании могут разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы оставшиеся самолеты иностранного производства остались в эксплуатации по крайней мере до 2025 года.

Министерство транспорта России 25 октября подготовило проект постановления правительства, которым предлагает разрешить проводить ремонт гражданских судов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей, одобренных к использованию американскими и европейскими разрешениями. Такие компоненты изготовляются по технологии, одобренной первоначальным производителем, и используются ведущими иностранными компаниями.

Теги
самолет запчасти комплектующие
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