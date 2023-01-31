Власти снизят налоги на поставку авиационных запчастей и ремонт самолетов

Правительство планирует освободить от налогов сервисные компании для ускорения поставок авиазапчастей. В феврале 2022-го поставки самолетов и компонентов в Россию были ограничены, и власти хотят минимизировать последствия запретов

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Власти решили повысить скорость оборота авиационных запчастей между перевозчиками и сервисными компаниями, а также снизить для них финансовую нагрузку. Это следует из законопроекта Минфина, копия которого есть у РБК. Документ был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 30 января, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства.

Чтобы ускорить поставки запчастей, правительство внесет изменения в Налоговый кодекс, которые позволят освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль услуги по замене неисправных авиационных двигателей и компонентов гражданских воздушных судов.

Услуга по замене неисправных компонентов предоставляется авиакомпаниям в рамках соглашений по доступу к складам запчастей. За доступ перевозчик выплачивает сервисной компании абонентскую плату. Замена неисправного компонента на аналогичный исправный в соответствии с Гражданским кодексом рассматривается как мена или две сделки купли-продажи, которые облагаются НДС и налогом на прибыль. Но для определения стоимости компонентов требуется провести независимую оценку, затратив на нее деньги и время, говорится в материалах к заседанию правительственной комиссии. В результате это удлиняет процесс отправки неисправного компонента в ремонт и возврата его в эксплуатацию.

«Минфин в рамках поручения правительства подготовил изменения в Налоговый кодекс, направленные на снижение дополнительных налоговых издержек сервисных компаний в авиационной отрасли, которые оказывают услуги доступа к складам (пулам) запасных частей, — отметили в пресс-службе Минфина. — Принятие законопроекта будет способствовать реализации целей государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2012–2025 годы».

Сразу после начала специальной военной операции на Украине против российской авиаотрасли в феврале 2022 года были введены беспрецедентные международные санкции, запретившие в том числе поставку в Россию западных самолетов и комплектующих к ним. Чтобы минимизировать последствия санкций, президент Владимир Путин разрешил, в частности, регистрировать права на иностранные воздушные суда в России, а премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее обслуживать самолеты с использованием неоригинальных запчастей. В сентябре премьер поручил Минфину внести изменения в Налоговый кодекс, которые касаются работы авиационных сервисных компаний.