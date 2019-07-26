Замки под замком: какое имущество бизнесмена Бориса Минца арестовано

Поместье Summerwinds, графство Суррей, Великобритания

Поместье с шестью спальнями, библиотекой, комнатами для прислуги, винным погребом и кинотеатром в подвале было продано в 2017 году за £9,7 млн. Его общая площадь — более 5 тыс. кв. м, а площадь участка — 0,58 га. Кому именно из семьи Минца и через какие структуры принадлежит поместье, «Открытые медиа» не уточняют