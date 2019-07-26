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Alphabet $1 385 (+10,74%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+10,69%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
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Замки под замком: какое имущество бизнесмена Бориса Минца арестовано
В июле Высокий суд Лондона арестовал активы семьи бизнесмена Бориса Минца на сумму $572 млн по иску банка «Траст». Как выяснили СМИ, в списке заблокированного имущества — замок, поместья и отели в Великобритании и Израиле. Как выглядит арестованная недвижимость семьи Минца — в фотогалерее РБК
Поместье Summerwinds, графство Суррей, Великобритания
Фото: primeresidential.org.uk

Поместье с шестью спальнями, библиотекой, комнатами для прислуги, винным погребом и кинотеатром в подвале было продано в 2017 году за £9,7 млн. Его общая площадь — более 5 тыс. кв. м, а площадь участка — 0,58 га. Кому именно из семьи Минца и через какие структуры принадлежит поместье, «Открытые медиа» не уточняют

Поместье Montague House, графство Суррей, Великобритания
Фото: primeresidential.org.uk

Недалеко от первого поместья находится еще одно, «расположенное в идиллическом месте с видом на поле для гольфа», говорится на сайте компании-риелтора. В доме шесть спален, шесть ванных комнат, бассейн, сауна, терраса и сад, который дает жильцам дома «гарантии частной жизни и уединения». Площадь дома — 4,26 тыс. кв. м, площадь участка — 0,44 га. При продаже дом оценивался в £13,9 млн

Замок LethendyTower, Шотландия
Фото: cascadenews.co.uk

Замок XIX века (одна из башен замка сохранилась с XVI века) с полем для гольфа и библиотекой из дуба, как писала Daily Mail, хотела купить американская певица Тейлор Свифт. В 2016 году его стоимость оценивалась в £4,6 млн. В 1995 году замок был отреставрирован прежним владельцем, здесь появились тренажерный зал, сауна и бассейн

Отель Elstree Moat House Hotel, Элстри, Великобритания
Фото: holidayinnelstree.guestreservations.com
Британские отели, в том числе и Elstree Moat House Hotel, записаны на компанию Lethendy Estates Limited, которая, как в 2018 году сообщали «Открытые медиа», ​принадлежала семейному трасту Минцев Mints Family Trust
Отель Stoke-on-Trent House Hotel, Сток-он-Трент, Великобритания
Фото: bestwestern.co.uk
Ночь в Stoke-on-Trent House Hotel (стандартный номер для двух человек, включая завтрак) обойдется в 9 тыс. руб. Он находится в пяти минутах езды от центра города ​Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Ежегодно в октябре в городе проводят фестиваль пива
Спа-отель Double Tree by Hilton, Челтнем, Великобритания
Фото: doubletreecheltenham.guestreservations.com
Семья Минца купила спа-отель сети Hilton недалеко от Лондона летом 2018 года. Гостиницей владеет компания Michels Ventures 1 Ltd, действующая в интересах семейного траста Минцев (Mints Family Trust). Недалеко от отеля находится ​резиденция принца Гарри и его жены Меган Маркл. Стандартный номер в ​Double Tree by Hilton обойдется в 8 тыс. руб. (одна ночь, не включая завтрак)
Bolton Moat House, Болтон, Великобритания
Фото: holidayinnbolton.guestreservations.com
Отель находится в городе Болтон ​в графстве Большой Манчестер. В гостинице 132 номера, в том числе номера класса люкс
Жилой дом, Хайфа, Израиль
Фото: сервис Google Street View

15-этажный жилой дом в Хайфе, Израиль, гражданство которого есть у Минцев, находится по адресу ул. Бааль Шем Тов, 33. По данным «Открытых медиа», оно также арестовано.

Автор: Юлия Сапронова
При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Борис Минц
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