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Борису Минцу и его сыновьям вменили растрату 30 млрд руб.

Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб., сообщил его адвокат. О доследственной проверке по сделкам на такую сумму ранее говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов
Борис Минц (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Экс-совладелец группы «Открытие», основатель О1 Group Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд руб. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, и это подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

«Сумма — да, именно эта. Сумма ущерба огромная, я считаю ее полностью необоснованной», — сказал Куприянов. Он добавил, что пока не располагает сведениями, что это за деньги, «но это не средства вкладчиков банков никоим образом».

«Дело это я считаю заказным, направленным на отъем бизнеса моих клиентов, — сказал Куприянов. — При этом незаконно и ходатайство следствия об аресте: арест коммерсантов запрещен Уголовно-процессуальным кодексом. Тем более что семья Минцев не скрывается от следствия и будет защищаться через своих адвокатов».

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Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы стали обвиняемыми по уголовному делу в середине января, вскоре после праздников.

В четверг, 30 января пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозов сообщила, что следствие ходатайствовало о заочном аресте Минцев. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата). Бизнесмен и его сыновья объявлены в международный розыск.

Претензии на сумму, примерно соответствующую обвинению по уголовному делу, структурам Минцев предъявлял банк «Открытие» в российском арбитраже и выиграл его. Спорные сделки проводились незадолго до санации «Открытия», решение о которой Центробанк принял 29 августа 2017 года. Как считает «Открытие», в августе 2017 года прежнее руководство банка купило облигации SPV-компании «O1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Минца) на 34 млрд руб., а O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», по которым были заложены активы группы. В итоге банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10-15 лет.

Российский арбитраж встал на сторону «Открытия» и отменил сделки, но деньги в банк не вернулись. После санации «Открытия» O1 Group заложила 75% O1 Properties (владеет бизнес-центрами класса А в Москве) и акции финансовой группы «Будущее» (входила в O1 Group) по кредиту у Московского кредитного банка (МКБ). Расплатиться с МКБ у O1 не вышло и банк передал долги структуре своего акционера Романа Авдеева, а тот — структуре Riverstretch Trading & Investments (RT&I). RT&I взыскала активы O1 Group и стала собственником O1 Properties и ФГ «Будущее», а семья Минцев уехала в Великобританию. Примерно тогда же Следственный комитет начал доследственную проверку сделок O1 Group, писали «Ведомости», заявление написал глава «Открытия» Михаил Задорнов.

«Открытие» судится с Минцами и в Лондоне: в июне 2019 года вместе с «Трастом» (в этот банк были переданы плохие долги трех санированных в 2017 году банковских групп) кредитная организация подала иск лично к Борису Минцу и его сыновьям в Высокий суд Лондона. С них требуют возмещения более $700 млн за предполагаемое мошенничество. Общая сумма требований больше, так как облигации «О1 Груп Финанс» покупало не только «Открытие», но и Рост-банк, входивший в группу Бинбанка (был тоже санирован, а потом объединен с «Открытием»). По иску заморожены активы Минцев на $572 млн.

РБК направил запросы в пресс-службы банков «Траст» и «Открытие».

Авторы: Маргарита Алехина, Павел Казарновский
Теги: Борис Минц, Открытие
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