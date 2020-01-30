Борису Минцу и его сыновьям вменили растрату 30 млрд руб.

Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб., сообщил его адвокат. О доследственной проверке по сделкам на такую сумму ранее говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов

Борис Минц (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Экс-совладелец группы «Открытие», основатель О1 Group Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд руб. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, и это подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

«Сумма — да, именно эта. Сумма ущерба огромная, я считаю ее полностью необоснованной», — сказал Куприянов. Он добавил, что пока не располагает сведениями, что это за деньги, «но это не средства вкладчиков банков никоим образом».

«Дело это я считаю заказным, направленным на отъем бизнеса моих клиентов, — сказал Куприянов. — При этом незаконно и ходатайство следствия об аресте: арест коммерсантов запрещен Уголовно-процессуальным кодексом. Тем более что семья Минцев не скрывается от следствия и будет защищаться через своих адвокатов».

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы стали обвиняемыми по уголовному делу в середине января, вскоре после праздников.