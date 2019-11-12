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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Саудовская Аравия оценила себестоимость российской нефти, Эво Моралес отправился в Мексику, КС счел законными конфискации у друзей коррупционеров, тайный проект Google — главные новости в обзоре РБК
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Себестоимость российской нефти оказалась выше $40

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco опубликовал данные по себестоимости добычи нефти в различных странах мира. В Персидском заливе добыча нефти оказалась самой дешевой, а вот российскую нефть извлекать намного дороже.

  • По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. В Ираке себестоимость нефти $20, в Иране — $22, в Нигерии — $28, в Венесуэле — $36, в США — $40 (для шельфовых проектов в Мексиканском заливе).
  • В России стоимость добычи составила в среднем $42 за баррель для проектов на суше и $44 для морских. Дороже, чем в России, добывать нефть в Казахстане ($46 на суше), в США ($49 на суше), в Анголе и Таиланде (около $50, офшорные проекты), а также в Азербайджане, Индии и Китае ($55–60).
  • При расчетах аналитики заложили в себестоимость барреля налоги. Для России налоговая нагрузка в основном и определила стоимость добычи нефти. В 2018 году налоговая нагрузка на добычу в России составляла 65% от выручки компаний, тогда как для крупнейших нефтегазовых структур, работающих по всему миру, эта величина значительно меньше — 18–35% от выручки.

Эво Моралес нашел политическое убежище в Мексике

Мексика решила предоставить политическое убежище Эво Моралесу, объявившему об уходе с поста президента Боливии. Он покинул страну, которую возглавлял более 13 лет.

  • После отставки Моралеса поддержку ему выражали другие социалистические страны континента. И президент Венесуэлы Николас Мадуро, и глава кубинского МИДа Бруно Родригес заявляли о поддержке Моралеса.
  • Мексика предложила Моралесу и другими боливийским чиновникам укрыться в своем посольстве. Моралес предложение принял, за ним из Мехико отправили специальный самолет.
  • Моралес, покидая Боливию, пообещал, что еще вернется в родную страну, в которой, как он заявляет в Twitter, власть захватил «поддерживаемый насилием и репрессиями режим».

Конституционный суд признал законной конфискацию имущества у друзей или знакомых взяточников

КС подтвердил законность конфискации имущества у близких полковника Дмитрия Захарченко: у его родителей, жены и экс-подруг с 2017 года изъяли имущества на 9 млрд руб.

  • Законность происхождения средств, на которые были куплены активы, должны доказывать чиновники. Если стоимость активов явно несоразмерна их заработкам, их могут конфисковать.
  • Близкие Захарченко пожаловались в КС на конфискацию, указав, что они не чиновники, а некоторые из них — и не ближайшие родственники. Однако суд счел, что имущество у них изъяли правильно, хотя Генпрокуратура и не доказала, что источник средств — преступления Захарченко.
  • Конфискация имущества близких коррупционеров направлена на противодействие коррупции и защиту ценностей Конституции, заключили в суде.

Google ведет тайный проект «Соловей» для сбора медицинских данных миллионов людей

Источники WSJ рассказали о проекте Nightingale («Соловей»), который Google ведет вместе с сетью клиник Ascension в США. Из клиник в базу ИТ-гиганта поступают медицинские данные пациентов. Эту базу Google использует для обучения искусственного интеллекта, который в будущем сможет предлагать методики лечения.

  • По словам источников, у сотрудников Google уже есть данные на несколько десятков миллионов пациентов. В партнерскую сеть Ascension входит более 2,6 тыс. больниц, медкабинетов и других учреждений.
  • Ни врачи, ни пациенты не знают, что, внося данные в компьютеры Ascension, они автоматические передают их Google. Закон позволяет Ascension передавать личные данные пациентов партнерам в медицинских целях. что открывает лазейку для таких действий.
  • Ascension намерена использовать ИИ от Google как для того, чтобы улучшить методы медицинской помощи (тот может, к примеру, посоветовать поменять методику лечения), так и для того, чтобы получить от пациентов большую прибыль — ИИ может предлагать сделать дополнительные платные тесты.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, нефть, конфискация, Эво Моралес, Мексика, Google
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