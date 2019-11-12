Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Саудовская Аравия оценила себестоимость российской нефти, Эво Моралес отправился в Мексику, КС счел законными конфискации у друзей коррупционеров, тайный проект Google — главные новости в обзоре РБК

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Себестоимость российской нефти оказалась выше $40

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco опубликовал данные по себестоимости добычи нефти в различных странах мира. В Персидском заливе добыча нефти оказалась самой дешевой, а вот российскую нефть извлекать намного дороже.

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. В Ираке себестоимость нефти $20, в Иране — $22, в Нигерии — $28, в Венесуэле — $36, в США — $40 (для шельфовых проектов в Мексиканском заливе).

В России стоимость добычи составила в среднем $42 за баррель для проектов на суше и $44 для морских. Дороже, чем в России, добывать нефть в Казахстане ($46 на суше), в США ($49 на суше), в Анголе и Таиланде (около $50, офшорные проекты), а также в Азербайджане, Индии и Китае ($55–60).

При расчетах аналитики заложили в себестоимость барреля налоги. Для России налоговая нагрузка в основном и определила стоимость добычи нефти. В 2018 году налоговая нагрузка на добычу в России составляла 65% от выручки компаний, тогда как для крупнейших нефтегазовых структур, работающих по всему миру, эта величина значительно меньше — 18–35% от выручки.

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