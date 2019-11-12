WSJ узнала о секретном проекте Google по сбору личных медицинских данных

Эта программа получила кодовое название «Проект Соловей» и была запущена год назад. С ее помощью Google собирает персональные данные пациентов с полными историями их болезней, чтобы использовать их для создания нового ПО

Фото: Charles Platiau / Reuters

Корпорация Google в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension (вторая по величине система здравоохранения США), штаб-квартира которой находится в Сент-Луисе, штат Миссури, работает над «секретным проектом» по сбору информации о состоянии здоровья миллионов американцев, проживающих в 21 штате. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с реализацией этого проекта.

По данным газеты, проект заработал год назад и получил кодовое название «Project Nightingale» («Проект Соловей»). Среди данных, которые попадают в эту программу, оказались диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полные истории болезней с именами и фамилиями пациентов, а также их датами рождений.

Как пишет издание, эти данные Google использует, в частности, для разработки нового программного обеспечения (ПО), основанного на передовом искусственном интеллекте. Это ПО будет ориентироваться на отдельных пациентов, чтобы предлагать им необходимые изменения в лечении.

WSJ утверждает, что ни пациенты, ни сотрудники больниц не уведомляются о передаче персональных данных. При этом, как отмечает газета, законодательство США позволяет медицинским учреждениям передавать данные своим деловым партнерам без согласия пациентов, если это требуется для выполнения определенных медицинских задач.