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Отставка Моралеса ,  
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Власти Перу пропустили вылетевший из Мексики за Моралесом самолет

Перу открыло воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать экс-президента Боливии Эво Моралеса, получившего в Мексике политическое убежище, сообщает El Deber.

В сообщении указывается, что самолет прибудет в Боливию в 21:30 по местному времени (4:30 мск) и отправится в Мексику после получасовой остановки в боливийском аэропорту Чиморе. До этого судно сделало остановку в Лиме.

El Deber со ссылкой на МИД Перу сообщает, что ранее ведомство получило запрос на пролет и остановку для подачи топлива от правительства Мексики. В министерстве отметили, что решение о разрешении пролета согласуется с обязательствами по Каракасской конвенции 1954 года о дипломатическом убежище.

Политика
Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

Президент Боливии Эво Моралес заявил об отставке 10 ноября после нескольких недель протестов и требования к нему армии уйти с поста главы страны. Политический кризис в Боливии начался после президентских выборов 29 октября, на которых официально победил Моралес. Оппозиция обвинила его в нарушениях. Представители ЕС и США завили о необходимости провести второй тур выборов.
11 ноября власти Мексики сообщили о готовности дать Моралесу политическое убежище. Экс-президент незамедлительно принял это предложение.

Теги: Эво Моралес, Боливия, Мексика, отставка
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