Умер Николай Сванидзе

Сванидзе умер в возрасте 69 лет, по предварительным данным, причиной смерти стала пневмония. В последние годы у журналиста были проблемы с легкими, он лежал в искусственной коме и лечился в Израиле

Николай Сванидзе (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Журналист и правозащитник Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет, сообщила изданию Daily Storm член Совета по правам человека Ева Меркачева. Об этом также пишет «МК».

По данным «МК», Сванидзе умер в своей квартире на улице Маршала Василевского в Москве. Baza пишет, что предварительная причина смерти — пневмония. «Известия» сообщают, что Сванидзе умер накануне.

Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс».

В ноябре 2022 года Сванидзе исключили из Совета по правам человека при президенте. Он связал это со своей «открытой антивоенной позицией». В том же декабре он был уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка (сейчас — № 1522). Затем поступил на исторический факультет МГУ, который окончил в 1977 году. После окончания университета работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, а с 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.

Карьеру на телевидении Сванидзе начал в 1991 году. Сначала был закадровым комментатором информационной программы «Вести», затем стал автором и ведущим программ «Лицом к России» и «Контрасты».

Во время вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного совета 3–4 октября 1993 года Сванидзе вне смены вышел в эфир ВГТРК. «Тогда еще мобильных телефонов не было, это был воскресный день, мы отдыхали с женой <...>. Я поехал на работу и пошел в эфир в чем был — небритый, без галстука», — вспоминал он. По словам журналиста, выходя в эфир, работники ВГТРК ожидали штурма — ранее было захвачено «Останкино». В январе 1994 года бывший президент России Борис Ельцин наградил Сванидзе орденом «За личное мужество» за освещение этих событий.

В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел на РТР программу «Подробности» и в следующем году получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи. В 1996-м стал ведущим авторской еженедельной программы «Зеркало» на РТР — второй аналитической программы на телевидении после «Итогов» Евгения Киселева (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

С февраля 1997-го по май 1998 года Николай Сванидзе был председателем ВГТРК. В 2003 году журналист начал вести цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Спустя десять лет он был закрыт. В мае 2014 года журналист издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов, так как передачи пользовались большой популярностью. С 2015 года радиоверсия проекта выходила на радио «Комсомольская правда».

С 2013 года работал на радиостанции «Серебряный дождь»: вел передачу «Тема дня за 60 секунд», являлся постоянным участником программы «Итоги недели». Он также был частым гостем студии «Эха Москвы» (в марте 2022 года совет директоров принял решение о ликвидации радиостанции после обвинений со стороны Генпрокуратуры в публикации ложных сведений о спецоперации на Украине и требований ограничить доступ к сайту) — в частности, передачи «Особое мнение» — и был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда».

Также Сванидзе занимался правозащитной деятельностью. С 2005 по 2014 год он был членом Общественной палаты России (ОП), а затем вошел в состав СПЧ. Выступал против ликвидации движения «За права человека» и историко-просветительского общества «Мемориал» в 2019 и 2021 годах соответственно (обе организации были признаны иноагентами и ликвидированы), критиковал законодательство об иноагентах.

Вскоре после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в котором указывалось, что боевые действия влекут «тяжелые последствия, в том числе для реализации прав человека».

В последние годы жизни Сванидзе тяжело болел: у него были проблемы с легкими, развивался сепсис. Некоторое время журналист находился в искусственной коме, в феврале 2023 года его отправили на лечение в Израиль.