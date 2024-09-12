С 1991 года Сванидзе работал на телевидении. Сначала был закадровым комментатором информационной программы «Вести», затем стал автором и ведущим программ «Лицом к России» и «Контрасты».

Во время вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета 3–4 октября 1993 года Сванидзе вне смены вышел в эфир ВГТРК. «Тогда еще мобильных телефонов не было, это был воскресный день, мы отдыхали с женой <...>. Я поехал на работу и пошел в эфир в чем был — небритый, без галстука. Я был без галстука и без пиджака, в каком-то желтом свитере», — вспоминал он. По словам журналиста, выходя в эфир, работники ВГТРК ожидали штурма — ранее было захвачено «Останкино».

В январе 1994 года Борис Ельцин наградил Николая Сванидзе орденом «За личное мужество» за освещение событий октября. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — отмечалось в указе.

В 1994 году Сванидзе был приглашен в качестве члена жюри на первый Международный фестиваль массмедиа «Гонг-94» (на фото — Николай Сванидзе на фестивале). По итогам тайного голосования звание «журналист года» тогда получил телеведущий Владислав Листьев.