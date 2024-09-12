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«Промолчать могу, соврать — нет»: история Николая Сванидзе

Стремительная карьера на телевидении, преподавание и правозащитная деятельность. Путь Николая Сванидзе — в материале РБК
Журналист и правозащитник Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Его отец был одним из руководителей &laquo;Политиздата&raquo; при ЦК КПСС, мать&nbsp;&mdash; историком-медиевистом и преподавателем МГУ и Историко-архивного института (теперь&nbsp;&mdash; РГГУ). Оба деда были репрессированы: дед по линии матери попал за решетку в результате доноса, дед по линии отца был первым секретарем Тбилисского обкома партии и умер во время допроса в Тбилиси. Версию, что дед со стороны отца был родственником первой жены Иосифа Сталина Екатерины Сванидзе, Николай опровергал: &laquo;Нет, это совершенно разные люди, однофамильцы&raquo;. Сванидзе учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка (сейчас&nbsp;&mdash; №&nbsp;1522). Затем поступил на исторический факультет МГУ, который окончил в 1977 году. После университета работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, а с 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.
Фото: из личного архива

Журналист и правозащитник Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Его отец был одним из руководителей «Политиздата» при ЦК КПСС, мать — историком-медиевистом и преподавателем МГУ и Историко-архивного института (теперь — РГГУ). Оба деда были репрессированы: дед по линии матери попал за решетку в результате доноса, дед по линии отца был первым секретарем Тбилисского обкома партии и умер во время допроса в Тбилиси. Версию, что дед со стороны отца был родственником первой жены Иосифа Сталина Екатерины Сванидзе, Николай опровергал: «Нет, это совершенно разные люди, однофамильцы».

Сванидзе учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка (сейчас — № 1522). Затем поступил на исторический факультет МГУ, который окончил в 1977 году. После университета работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, а с 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.

С 1991 года Сванидзе работал на телевидении. Сначала был закадровым комментатором информационной программы &laquo;Вести&raquo;, затем стал автором и ведущим программ &laquo;Лицом к России&raquo; и &laquo;Контрасты&raquo;. Во время вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета 3&ndash;4 октября 1993 года Сванидзе вне смены вышел в эфир ВГТРК. &laquo;Тогда еще мобильных телефонов не было, это был воскресный день, мы отдыхали с женой &lt;...&gt;. Я поехал на работу и пошел в эфир в чем был&nbsp;&mdash; небритый, без галстука. Я был без галстука и без пиджака, в каком-то желтом свитере&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал он. По словам журналиста, выходя в эфир, работники ВГТРК ожидали штурма&nbsp;&mdash; ранее было захвачено &laquo;Останкино&raquo;. В январе 1994 года Борис Ельцин наградил Николая Сванидзе орденом &laquo;За личное мужество&raquo; за освещение событий октября. &laquo;За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечалось в указе. В 1994 году Сванидзе был приглашен в качестве члена жюри на первый Международный фестиваль массмедиа &laquo;Гонг-94&raquo; (на фото&nbsp;&mdash; Николай Сванидзе на фестивале). По итогам тайного голосования звание &laquo;журналист года&raquo; тогда получил телеведущий Владислав Листьев.
Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

С 1991 года Сванидзе работал на телевидении. Сначала был закадровым комментатором информационной программы «Вести», затем стал автором и ведущим программ «Лицом к России» и «Контрасты».

Во время вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета 3–4 октября 1993 года Сванидзе вне смены вышел в эфир ВГТРК. «Тогда еще мобильных телефонов не было, это был воскресный день, мы отдыхали с женой <...>. Я поехал на работу и пошел в эфир в чем был — небритый, без галстука. Я был без галстука и без пиджака, в каком-то желтом свитере», — вспоминал он. По словам журналиста, выходя в эфир, работники ВГТРК ожидали штурма — ранее было захвачено «Останкино».

В январе 1994 года Борис Ельцин наградил Николая Сванидзе орденом «За личное мужество» за освещение событий октября. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — отмечалось в указе.

В 1994 году Сванидзе был приглашен в качестве члена жюри на первый Международный фестиваль массмедиа «Гонг-94» (на фото — Николай Сванидзе на фестивале). По итогам тайного голосования звание «журналист года» тогда получил телеведущий Владислав Листьев.

В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел на РТР программу &laquo;Подробности&raquo; и в следующем году получил за нее премию ТЭФИ в номинации &laquo;Лучший ведущий информационной передачи&raquo; (на фото&nbsp;&mdash; церемония вручения ТЭФИ-95 в Московском художественном театре им. А.П. Чехова). В 1996 году Сванидзе стал ведущим авторской еженедельной программы &laquo;Зеркало&raquo; на РТР&nbsp;&mdash; второй аналитической программы на телевидении после &laquo;Итогов&raquo; Евгения Киселева (внесен российским Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года). С февраля 1997-го по май 1998 года Николай Сванидзе был председателем ВГТРК. &laquo;Я пришел в ВГТРК 3 января 1991 года, и у меня в трудовой книжке одна запись. Сначала был &laquo;подносчиком патронов&raquo; в аналитической группе без прямого эфира, потом&nbsp;&mdash; автором закадровых и кадровых комментариев, руководителем информационной программы, заместителем председателя и председателем ВГТРК. Согласен, это стремительная карьера, но так бывает во всех революциях и войнах, быстрые &laquo;взлеты&raquo; порождаются критическими, экстремальными ситуациями, и это касается не только России&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил он.
Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости

В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел на РТР программу «Подробности» и в следующем году получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи» (на фото — церемония вручения ТЭФИ-95 в Московском художественном театре им. А.П. Чехова).

В 1996 году Сванидзе стал ведущим авторской еженедельной программы «Зеркало» на РТР — второй аналитической программы на телевидении после «Итогов» Евгения Киселева (внесен российским Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года).

С февраля 1997-го по май 1998 года Николай Сванидзе был председателем ВГТРК. «Я пришел в ВГТРК 3 января 1991 года, и у меня в трудовой книжке одна запись. Сначала был «подносчиком патронов» в аналитической группе без прямого эфира, потом — автором закадровых и кадровых комментариев, руководителем информационной программы, заместителем председателя и председателем ВГТРК. Согласен, это стремительная карьера, но так бывает во всех революциях и войнах, быстрые «взлеты» порождаются критическими, экстремальными ситуациями, и это касается не только России», — говорил он.

В 1997 году неизвестные похитили в Грозном сотрудников &laquo;Радио России&raquo; Юрия Архипова, Льва Зельцера и Николая Мамулашвили, а также корреспондента ИТАР-ТАСС Николая Загнойко. Цель похищения была неизвестна. Спустя три месяца российским властям удалось спасти их из плена. Как председатель ВГТРК Николай Сванидзе был одним из тех, кто встретил возвратившихся журналистов. В день их возвращения в здании ВГТРК прошла пресс-конференция, где обсуждалась операция по освобождению. На фото&nbsp;&mdash; участники пресс-конференции 9 июня 1997 года (слева направо): Лев Зельцер, Юрий Архипов, Николай Загнойко, Виталий Игнатенко, секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Толбоев, Николай Сванидзе и Николай Мамулашвили.
Фото: Владимир Яцина / ТАСС

В 1997 году неизвестные похитили в Грозном сотрудников «Радио России» Юрия Архипова, Льва Зельцера и Николая Мамулашвили, а также корреспондента ИТАР-ТАСС Николая Загнойко. Цель похищения была неизвестна. Спустя три месяца российским властям удалось спасти их из плена.

Как председатель ВГТРК Николай Сванидзе был одним из тех, кто встретил возвратившихся журналистов. В день их возвращения в здании ВГТРК прошла пресс-конференция, где обсуждалась операция по освобождению. На фото — участники пресс-конференции 9 июня 1997 года (слева направо): Лев Зельцер, Юрий Архипов, Николай Загнойко, Виталий Игнатенко, секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Толбоев, Николай Сванидзе и Николай Мамулашвили.

В августе 1997 года Борис Ельцин подписал указ о создании телеканала &laquo;Культура&raquo; в структуре ВГТРК, его главным редактором был назначен Михаил Швыдкой. С этого времени началась подготовка к запуску канала, который запланировали на 1 ноября 1997 года. За день до начала вещания Борис Ельцин пригласил на встречу Сванидзе и Швыдкого (на фото&nbsp;&mdash; кадр со встречи). &laquo;Инициатива в разговоре исходила от Бориса Ельцина, но при этом он не давал руководящих указаний, а говорил на общечеловеческие темы&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал после встречи Сванидзе. В октябре 2000 года Николай Сванидзе изменил формат своей передачи &laquo;Зеркало&raquo;. Она стала выходить в формате ток-шоу&nbsp;&mdash; журналист с гостями обсуждали главные темы недели. &laquo;Спокойная аналитическая программа с &laquo;говорящей головой&raquo; хороша для баррикадных ситуаций. А когда в политике все стало более или менее спокойно,&nbsp;нужно искать другой способ продажи политики&raquo;,&nbsp;&mdash; пояснил он. На программу приходили ведущие чиновники и политики, в 2001 году вышел спецвыпуск &laquo;Зеркала&raquo; с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки.
Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

В августе 1997 года Борис Ельцин подписал указ о создании телеканала «Культура» в структуре ВГТРК, его главным редактором был назначен Михаил Швыдкой. С этого времени началась подготовка к запуску канала, который запланировали на 1 ноября 1997 года. За день до начала вещания Борис Ельцин пригласил на встречу Сванидзе и Швыдкого (на фото — кадр со встречи). «Инициатива в разговоре исходила от Бориса Ельцина, но при этом он не давал руководящих указаний, а говорил на общечеловеческие темы», — рассказал после встречи Сванидзе.

В октябре 2000 года Николай Сванидзе изменил формат своей передачи «Зеркало». Она стала выходить в формате ток-шоу — журналист с гостями обсуждали главные темы недели. «Спокойная аналитическая программа с «говорящей головой» хороша для баррикадных ситуаций. А когда в политике все стало более или менее спокойно, нужно искать другой способ продажи политики», — пояснил он. На программу приходили ведущие чиновники и политики, в 2001 году вышел спецвыпуск «Зеркала» с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки.

В ноябре 2002 года телеведущий принял участие в благотворительной акции, организованной компанией &laquo;Макдоналдс&raquo; при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка (на фото). Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России.
Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

В ноябре 2002 года телеведущий принял участие в благотворительной акции, организованной компанией «Макдоналдс» при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка (на фото). Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России.

В 2003 году журналист начал вести цикл документальных телепрограмм &laquo;Исторические хроники с Николаем Сванидзе&raquo; (на фото&nbsp;&mdash; кадр из программы 4 ноября 2003 года). Каждая серия посвящена одному году XX века в России, за исключением 1917, 1941 и 1993 годов (им отвели по две серии). Повествование строилось вокруг известных людей того времени&nbsp;&mdash; политиков, литераторов, ученых. &laquo;Я не первый, кто берется за исторический проект. Но никто никогда не шел такой частой расческой. Брали вкусненькое, интересненькое. А мы берем каждый год, а главное, его людей&nbsp;&mdash; героев каждого года. Сто персон страны&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывал Сванидзе. И подчеркивал, что относится к историческим персонажам как к людям, &laquo;которые продолжают орудовать среди нас&raquo;.
Фото: ВГТРК

В 2003 году журналист начал вести цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» (на фото — кадр из программы 4 ноября 2003 года). Каждая серия посвящена одному году XX века в России, за исключением 1917, 1941 и 1993 годов (им отвели по две серии). Повествование строилось вокруг известных людей того времени — политиков, литераторов, ученых.

«Я не первый, кто берется за исторический проект. Но никто никогда не шел такой частой расческой. Брали вкусненькое, интересненькое. А мы берем каждый год, а главное, его людей — героев каждого года. Сто персон страны», — рассказывал Сванидзе. И подчеркивал, что относится к историческим персонажам как к людям, «которые продолжают орудовать среди нас».

В 2013 году проект &laquo;Исторические хроники с Николаем Сванидзе&raquo; был закрыт, хотя первоначально планировалось, что цикл будет иметь 100 серий, от 1901 до 2000 года. Тогда было выпущено 96 серий, охватывающих период с 1901 по 1993 год (на фото&nbsp;&mdash; Сванидзе с книгой Сергея Ольденбурга &laquo;Царствование императора Николая II&raquo;, императору была посвящена 14-я серия программы о 1914 годе). В мае 2014 года Николай Сванидзе издал серию книг &laquo;Исторические хроники&raquo; из 28 томов, так как передачи пользовались большой популярностью. С 2015 года радиоверсия проекта выходила на радио &laquo;Комсомольская правда&raquo;. Сванидзе часто приглашали на радио как эксперта по истории. В 2018 году во время обсуждения роли Сталина во Второй мировой войне в эфире радио &laquo;Комсомольская правда&raquo; он подрался с публицистом Максимом Шевченко. Сванидзе заявил, что Сталин до начала Великой Отечественной войны &laquo;довел страну до катастрофического состояния&raquo;, а победа в войне&nbsp;&mdash; заслуга не политика, а советского народа. Шевченко в ответ назвал оппонента демагогом.
Фото: Максим Бурлак / Global Look Press

В 2013 году проект «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» был закрыт, хотя первоначально планировалось, что цикл будет иметь 100 серий, от 1901 до 2000 года. Тогда было выпущено 96 серий, охватывающих период с 1901 по 1993 год (на фото — Сванидзе с книгой Сергея Ольденбурга «Царствование императора Николая II», императору была посвящена 14-я серия программы о 1914 годе).

В мае 2014 года Николай Сванидзе издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов, так как передачи пользовались большой популярностью. С 2015 года радиоверсия проекта выходила на радио «Комсомольская правда».

Сванидзе часто приглашали на радио как эксперта по истории. В 2018 году во время обсуждения роли Сталина во Второй мировой войне в эфире радио «Комсомольская правда» он подрался с публицистом Максимом Шевченко. Сванидзе заявил, что Сталин до начала Великой Отечественной войны «довел страну до катастрофического состояния», а победа в войне — заслуга не политика, а советского народа. Шевченко в ответ назвал оппонента демагогом.

В 2006 году снялся в мини-телесериале &laquo;Жена Сталина&raquo; о судьбе второй жены Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой. Сванидзе сыграл в картине роль Александра Сванидзе, брата первой жены Сталина (на фото&nbsp;&mdash; кадр из сериала).
Фото: к/с «Мирабель»

В 2006 году снялся в мини-телесериале «Жена Сталина» о судьбе второй жены Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой. Сванидзе сыграл в картине роль Александра Сванидзе, брата первой жены Сталина (на фото — кадр из сериала).

На фото: Николай Сванидзе и ведущая радиостанции &laquo;Эхо Москвы&raquo; Ксения Ларина&nbsp;(внесена в реестр иноагентов) в студии &laquo;Эха&raquo; на Новом Арбате в 2014 году В 2007 году вместе с Марией Ситтель в прямом эфире &laquo;Первого канала&raquo; и &laquo;России&raquo; комментировал церемонию похорон Бориса Ельцина. &laquo;Я уважал Ельцина, и хоронить его было неприятно. Но согласился вести сразу&nbsp;&mdash; счел, что это честь для меня&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал Сванидзе после. С 2013 года работал на радиостанции &laquo;Серебряный дождь&raquo;: вел передачу &laquo;Тема дня за 60 секунд&raquo;, являлся постоянным участником программы &laquo;Итоги недели&raquo;. Он также был частым гостем студии &laquo;Эха Москвы&raquo; (в марте 2022 года совет директоров принял решение о ликвидации &laquo;Эха Москвы&raquo; после обвинений со стороны Генпрокуратуры в публикации ложных сведений о спецоперации на Украине и требований ограничить доступ к сайту)&nbsp;&mdash; в частности, передачи &laquo;Особое мнение&raquo;&nbsp;&mdash; и был автором проекта &laquo;Исторические хроники&raquo; на радио &laquo;Комсомольская правда&raquo;.
Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

На фото: Николай Сванидзе и ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина (внесена в реестр иноагентов) в студии «Эха» на Новом Арбате в 2014 году

В 2007 году вместе с Марией Ситтель в прямом эфире «Первого канала» и «России» комментировал церемонию похорон Бориса Ельцина. «Я уважал Ельцина, и хоронить его было неприятно. Но согласился вести сразу — счел, что это честь для меня», — вспоминал Сванидзе после.

С 2013 года работал на радиостанции «Серебряный дождь»: вел передачу «Тема дня за 60 секунд», являлся постоянным участником программы «Итоги недели». Он также был частым гостем студии «Эха Москвы» (в марте 2022 года совет директоров принял решение о ликвидации «Эха Москвы» после обвинений со стороны Генпрокуратуры в публикации ложных сведений о спецоперации на Украине и требований ограничить доступ к сайту) — в частности, передачи «Особое мнение» — и был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда».

На фото: специальное заседание СПЧ в 2014 году. Николай Сванидзе занимался не только журналистикой, но и правозащитой. С 2005 по 2014 год он был членом Общественной палаты России (ОП), а затем вошел в состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ). Во время митинга на Болотной площади в 2012 году Николай Сванидзе был наблюдателем от ОП и впоследствии во время встречи с президентом рассказал о давке и толкотне из-за закрытого входа на площадь и высказал мнение, что некоторые фигуранты &laquo;болотного дела&raquo; оказались на скамье подсудимых случайно (уголовные дела тогда завели в отношении 34 участников митинга, в основном за участие в массовых беспорядках&nbsp;&mdash; по ст. 212 УК). В 2019 году на ежегодной встрече членов СПЧ с Владимиром Путиным Николай Сванидзе и юрист Генри Резник подняли вопрос о согласовании митингов после акций за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, Сванидзе говорил о необходимости отменить &laquo;дадинскую&raquo; статью (ст. 212.1 УК), которая предполагает уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах, и просил президента поддержать инициативу об обязательных номерных нагрудных знаках для полицейских, чтобы упростить идентификацию при совершении ими нарушений.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

На фото: специальное заседание СПЧ в 2014 году.

Николай Сванидзе занимался не только журналистикой, но и правозащитой. С 2005 по 2014 год он был членом Общественной палаты России (ОП), а затем вошел в состав Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Во время митинга на Болотной площади в 2012 году Николай Сванидзе был наблюдателем от ОП и впоследствии во время встречи с президентом рассказал о давке и толкотне из-за закрытого входа на площадь и высказал мнение, что некоторые фигуранты «болотного дела» оказались на скамье подсудимых случайно (уголовные дела тогда завели в отношении 34 участников митинга, в основном за участие в массовых беспорядках — по ст. 212 УК).

В 2019 году на ежегодной встрече членов СПЧ с Владимиром Путиным Николай Сванидзе и юрист Генри Резник подняли вопрос о согласовании митингов после акций за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, Сванидзе говорил о необходимости отменить «дадинскую» статью (ст. 212.1 УК), которая предполагает уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах, и просил президента поддержать инициативу об обязательных номерных нагрудных знаках для полицейских, чтобы упростить идентификацию при совершении ими нарушений.

На фото: Николай Сванидзе перед началом судебного заседания по делу &laquo;Нового величия&raquo; в 2020 году Выступал против ликвидации движения &laquo;За права человека&raquo; и историко-просветительского общества &laquo;Мемориал&raquo; в 2019 и 2021 годах соответственно (обе организации были признаны иностранными агентами и ликвидированы), критиковал законодательство об иноагентах, поддерживал историка Юрия Дмитриева (обвиненного в изготовлении порнографических снимков приемной дочери), а также фигурантов дела о создании экстремистского сообщества &laquo;Новое величие&raquo;&nbsp;&mdash; согласно позиции гособвинения, они планировали совершить &laquo;конституционный переворот с последующим захватом власти&raquo;, защита заявляла о провокации спецслужб. Вскоре после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в котором указывалось, что боевые действия влекут &laquo;тяжелые последствия, в том числе для реализации прав человека&raquo;. Журналист также был одним из подписантов письма СПЧ к Генпрокуратуре с требованием проверить информацию о вербовке осужденных для участия в боевых действиях на Украине. В ноябре 2022 года указом президента Сванидзе был исключен из СПЧ. &laquo;Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией&raquo;,&nbsp;&mdash; прокомментировал он РБК. В декабре журналист был уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), которую занимал с 2010 года.
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

На фото: Николай Сванидзе перед началом судебного заседания по делу «Нового величия» в 2020 году

Выступал против ликвидации движения «За права человека» и историко-просветительского общества «Мемориал» в 2019 и 2021 годах соответственно (обе организации были признаны иностранными агентами и ликвидированы), критиковал законодательство об иноагентах, поддерживал историка Юрия Дмитриева (обвиненного в изготовлении порнографических снимков приемной дочери), а также фигурантов дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» — согласно позиции гособвинения, они планировали совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», защита заявляла о провокации спецслужб.

Вскоре после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в котором указывалось, что боевые действия влекут «тяжелые последствия, в том числе для реализации прав человека». Журналист также был одним из подписантов письма СПЧ к Генпрокуратуре с требованием проверить информацию о вербовке осужденных для участия в боевых действиях на Украине.

В ноябре 2022 года указом президента Сванидзе был исключен из СПЧ. «Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией», — прокомментировал он РБК.

В декабре журналист был уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), которую занимал с 2010 года.

На фото: Николай Сванидзе с женой Мариной на концерте Шарля Азнавура в Государственном Кремлевском дворце в 2005 году Жена Николая Сванидзе&nbsp;&mdash; журналистка Марина Жукова. Так&nbsp;же, как и Сванидзе, она историк по образованию. Пара работала вместе: в 1990-х Марина была главным редактором программы &laquo;Зеркало&raquo;, которую вел Сванидзе, а затем автором и соавтором в цикле &laquo;Исторические хроники с Николаем Сванидзе&raquo;. В 2008 году супруги выпустили книгу &laquo;Медведев&raquo;&nbsp;&mdash; сборник их разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента.
Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»

На фото: Николай Сванидзе с женой Мариной на концерте Шарля Азнавура в Государственном Кремлевском дворце в 2005 году

Жена Николая Сванидзе — журналистка Марина Жукова. Так же, как и Сванидзе, она историк по образованию. Пара работала вместе: в 1990-х Марина была главным редактором программы «Зеркало», которую вел Сванидзе, а затем автором и соавтором в цикле «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». В 2008 году супруги выпустили книгу «Медведев» — сборник их разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента.

Сванидзе умер в возрасте 69 лет в ночь на 12 сентября. По данным телеграм-канала Baza, причиной смерти стала пневмония: вечером 11 сентября у журналиста начался приступ кашля, поднялась температура и началась сильная одышка. Последние годы Сванидзе болел, ему диагностировали ишемию головного мозга, пишет &laquo;МК&raquo;.
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сванидзе умер в возрасте 69 лет в ночь на 12 сентября. По данным телеграм-канала Baza, причиной смерти стала пневмония: вечером 11 сентября у журналиста начался приступ кашля, поднялась температура и началась сильная одышка. Последние годы Сванидзе болел, ему диагностировали ишемию головного мозга, пишет «МК».

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