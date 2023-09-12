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Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области
Борт летел из Сочи в Омск, но сел восточнее — в поле почти в 200 км от Новосибирска. На борту были 170 пассажиров, никто не пострадал, самолет цел. На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом
Фото: zstproc / Telegram
Фото: zstproc / Telegram

Борт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле, сообщили «РБК Новосибирск» в ГУ МЧС по Новосибирской области. Предварительно, возгорания и пострадавших нет.

Самолет сел благополучно, все живы, сказал источник РБК, близкий к «Уральским авиалиниям».

Борт приземлился в 9:44 (5:44 мск), рассказал новосибирский губернатор Андрей Травников. Это произошло близ села Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском. «Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)», — заявили в Росавиации.

«Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«На месте работают спасатели. Держим на контроле. Всю необходимую помощь окажем», — написал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Самолет следовал из Сочи в Омск, сообщает транспортная прокуратура региона, ведомство начало проверку. По данным прокуратуры, самолет сел «по технической причине», борт выпустила компания Boeing.

На борту были 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, все они покинули воздушное судно, сообщило МЧС. «Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения», — добавили в ведомстве.

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Телеграм-каналы Mash и «112» пишут, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой. Эта же проблема была названо омским губернатором, следует из цитаты ТАСС, но в его публикации слова про гидросистему отсутствуют.

На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом лайнера. По данным телеграм-канала 112, у самолета в небе произошло возгорание одного из двигателей.

В середине августа 2019-го, на поле сел другой пассажирский лайнер «Уральских авиалиний». Он выполнял рейс Москва-Симферополь, но в первые минуты полета у самолета отказал один из двигателей, а позже начал терять обороты и второй. Пилоты решили сажать самолет в ближайшее пригодном для этого месте — им оказалось кукурузное поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта.

На борту самолета были 226 пассажиров. Члены экипажа провели эвакуацию, некоторые пассажиры получили травмы в результате жесткой посадки, но все остались живы.

Пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина  наградили званиями Героев России, членам экипажа вручили госнаграды. Авиакомпания объяснила инцидент птицами, которые попали в оба двигателя.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Артём Кореняко Артём Кореняко
Новосибирская область Уральские авиалинии Омская область аварийная посадка Виталий Хоценко МЧС Андрей Травников
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