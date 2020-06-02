Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова

Дамир Юсупов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях». Об этом в интервью РБК сообщил глава компании Сергей Скуратов.

«Дамир летает», — ответил Скуратов на соответствующий вопрос, отметив, что «по всевозможным заявлениям прессы он то ли уже в отряде космонавтов, то ли в правительственном отряде». «Но на самом деле он у нас работает», — сказал Скуратов. По его словам, недавно Юсупов выполнял вывозной рейс россиян из одной европейской страны и все аплодировали, когда узнали, что он пилотировал.

«Все у него в порядке, он очень скромный человек», — отметил Скуратов.

Дамир Юсупов командовал экипажем пассажирского лайнера A321, двигатели которого заглохли вскоре после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения с чайками. Пилоту удалось совершить аварийную посадку на кукурузном поле. В результате жесткой посадки никто не погиб. Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент Владимир Путин присвоил звания Героев России.