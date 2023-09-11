Сиорпас: грузовой самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Магадане

В Магадане грузовой самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Грузовой самолет Ан-12, доставлявший груз из Хабаровска на Чукотку, выкатился с взлетно-посадочной полосы аэропорта в Магадане, сообщил глава министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Алексей Сиорпас.

«Данный инцидент привел к задержки по вылету авиарейсов в Эвенск, Кепервеем и Певек», — уточнил он. Министр отметил, что сотрудники аэропорта освобождают взлетную полосу.

Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на аэропорт Магадана, в начале разбега у самолета отказал левый двигатель, из-за чего воздушное судно выкатилось на северную боковую полосу безопасности. Позже его отбуксировали.

В начале июня самолет Boeing 777, летевший из Дели в Сан-Франциско, сел в Магадане из-за неисправности правого двигателя. На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа, посадка прошла благополучно.