В РПЦ посоветовали быстрее привиться от COVID-19 во избежание мучений

В РПЦ россиянам посоветовали как можно быстрее поставить прививку от коронавируса. Ее побочное действие «минимально» и не сравнимо «с теми мучениями, которые испытывают» заразившиеся, сказал митрополит Иларион

Россиянам не стоит медлить с прививкой от коронавируса, поскольку риски побочных эффектов и самого заболевания несопоставимы. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться [от коронавируса] или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный», — сказал митрополит.

Он отметил, что возможные побочные эффекты от вакцинации уже известны — это повышение температуры «на один вечер», слабость или сонливость.

«Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — отметил митрополит Иларион. По его словам, риски от побочных эффектов или заражения коронавирусом «несопоставимы».