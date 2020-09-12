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В РПЦ посоветовали быстрее привиться от COVID-19 во избежание мучений

В РПЦ россиянам посоветовали как можно быстрее поставить прививку от коронавируса. Ее побочное действие «минимально» и не сравнимо «с теми мучениями, которые испытывают» заразившиеся, сказал митрополит Иларион

Россиянам не стоит медлить с прививкой от коронавируса, поскольку риски побочных эффектов и самого заболевания несопоставимы. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться [от коронавируса] или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный», — сказал митрополит.

Он отметил, что возможные побочные эффекты от вакцинации уже известны — это повышение температуры «на один вечер», слабость или сонливость.

«Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — отметил митрополит Иларион. По его словам, риски от побочных эффектов или заражения коронавирусом «несопоставимы».

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Общество
Фото: Marius Becker / dpa / ТАСС

Из-за угрозы распространения коронавируса храмы и другие церковные помещения в Москве были закрыты для прихожан почти два месяца — с 13 апреля по 6 июня. Для священников, которые нарушат ограничения, введенные на фоне пандемии, патриарх Кирилл установил наказание. Если из-за несоблюдения указаний заразится и умрет человек, виновного могут привлечь к церковному суду, в других случаях — к церковно-административной ответственности.

Священников, которые не читают нужным соблюдать ограничительные меры, патриарх Кирилл назвал «неразумными». В частности, отрицал существование коронавируса бывший схиигумен Сергий, который впоследствии захватил Среднеуральский женский монастырь. «Кто посягает на закрытие храма — да будет проклят он и весь его род», — заявлял он в своем видеообращении. Помимо этого, Сергий говорил об угрозе «чипизации» населения, вреде от 5G и призывал отказываться от вакцинации. В итоге Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана и отлучил от церкви.

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Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Сейчас препарат проходит третий этап испытаний. В нем будут участвовать около 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Стать добровольцем и бесплатно протестировать вакцину может любой житель Москвы старше 18 лет. Он должен иметь московский полис ОМС и не болеть ОРВИ в течение двух недель перед прививкой.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: РПЦ, коронавирус, вакцинация, митрополит Иларион
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