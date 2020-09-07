Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
Второе место по числу заболевших коронавирусом долго удерживала Бразилия, где главным противником карантинных мер выступил президент Жаир Болсонару (на первом месте остаются США с более чем 6 млн случаев. — РБК). Индия обогнала Бразилию к 7 сентября: за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 94 тыс. новых заболевших. Всего в Индии, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 4,2 млн случаев COVID-19
По числу умерших от инфекции, по данным Университета Джонса Хопкинса, Индия остается на третьем месте, значительно отставая от Бразилии. В Индии на 7 сентября зафиксировано 71,6 тыс. смертей, в Бразилии — 126,7 тыс.
Меры по борьбе с коронавирусом могут отличаться в разных штатах. Например, в Западной Бенгалии власти периодически вводят короткие тотальные локдауны, чтобы прервать цепочки распространения заболевания. В сентябре такие локдауны запланированы на 7-е, 11-е и 12-е
На фото: припаркованные автобусы во время полного локдауна в Калькутте, 7 сентября
В первую неделю сентября в стране прошел Совместный вступительный экзамен. Молодежь выступала против его проведения из-за подъема заболеваемости.
На фото: студенты в очереди в экзаменационный центр в мегаполисе Ахмадабад, 1 сентября
Индуистские священники в Ахмадабаде проводят ритуал «хаван» для спасения человечества от пандемии коронавируса
Мужчина на кладбище в Нью-Дели у могилы матери, умершей от коронавируса.