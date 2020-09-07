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Пандемия коронавируса ,  
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Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия

Индия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19, обойдя Бразилию. За 6 сентября в стране зарегистрировали более 90 тыс. новых больных. Заболеваемость стала расти по мере того, как в течение лета власти снимали жесткие ограничения. Что происходит в Индии — в фоторепортаже РБК
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Второе место по числу заболевших коронавирусом долго удерживала Бразилия, где главным противником карантинных мер выступил президент Жаир Болсонару (на первом месте остаются США с более чем 6 млн случаев. — РБК). Индия обогнала Бразилию к 7 сентября: за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 94 тыс. новых заболевших. Всего в Индии, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 4,2 млн случаев COVID-19

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Индия летом стала постепенно ослаблять введенные весной карантинные меры, чтобы поддержать бизнес: к концу июня национальная экономика показала падение на 23,9%. Это худший результат с 1996 года, когда в стране стали публиковать квартальные отчеты, отмечает «Би-би-си»
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters
7 сентября к работе вернулось метро в Дели
Фото: Mahesh Kumar A. / AP
Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Рост числа регистрируемых случаев отчасти связан с увеличением числа проведенных тестов. Министерство здравоохранения Индии выпустило новые рекомендации, включающие в том числе процедуру тестирования по запросу

Фото: Mukhtar Khan / AP
Фото: Mukhtar Khan / AP

По числу умерших от инфекции, по данным Университета Джонса Хопкинса, Индия остается на третьем месте, значительно отставая от Бразилии. В Индии на 7 сентября зафиксировано 71,6 тыс. смертей, в Бразилии — 126,7 тыс.

Фото: Bikas Das / AP
Фото: Bikas Das / AP

Меры по борьбе с коронавирусом могут отличаться в разных штатах. Например, в Западной Бенгалии власти периодически вводят короткие тотальные локдауны, чтобы прервать цепочки распространения заболевания. В сентябре такие локдауны запланированы на 7-е, 11-е и 12-е

На фото: припаркованные автобусы во время полного локдауна в Калькутте, 7 сентября

Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

В первую неделю сентября в стране прошел Совместный вступительный экзамен. Молодежь выступала против его проведения из-за подъема заболеваемости.

На фото: студенты в очереди в экзаменационный центр в мегаполисе Ахмадабад, 1 сентября

Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Индуистские священники в Ахмадабаде проводят ритуал «хаван» для спасения человечества от пандемии коронавируса

Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters
Измерение температуры у рабочих рядом со стройкой в Ахмадабаде
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Мужчина на кладбище в Нью-Дели у могилы матери, умершей от коронавируса.

Теги: мультимедиа, коронавирус, COVID-19, Индия, пандемия
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