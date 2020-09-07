Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия

Меры по борьбе с коронавирусом могут отличаться в разных штатах. Например, в Западной Бенгалии власти периодически вводят короткие тотальные локдауны, чтобы прервать цепочки распространения заболевания. В сентябре такие локдауны запланированы на 7-е, 11-е и 12-е

На фото: припаркованные автобусы во время полного локдауна в Калькутте, 7 сентября