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Патриарх установил в РПЦ ответственность за нарушение мер по коронавирусу

Если несоблюдение указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Патриарх Кирилл установил наказание за нарушение священнослужителями указаний, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Распоряжение главы РПЦ опубликовано на сайте Московской патриархии.

«В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью», — говорится в документе.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В заявлении рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции говорится, что «на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и Священноначалия». «В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения», — отметили в рабочей группе и пояснили, что именно поэтому патриарх установил ответственность за нарушение противоэпидемических предписаний.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы заявления отметили, что ряд священнослужителей уже умерли в результате заражения коронавирусом, среди них названы епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига, клирик Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерей Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов.

В заявлении также говорится, что увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией подтверждает необходимость всех профилактических мер, предпринятых в РПЦ «с момента появления эпидемической угрозы».

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Фото: РИА Новости

РПЦ не сразу пришла к решению принять меры против распространения коронавирусной инфекции. 14 марта, уже после ужесточения режима повышенной готовности в Москве и области, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с эпидемией.

«Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — сказал тогда Иларион. Митрополит не исключил, что при входе в храмы прихожан начнут проверять на наличие симптомов коронавируса.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Патриарх Кирилл, коронавирус, РПЦ
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