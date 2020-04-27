Патриарх установил в РПЦ ответственность за нарушение мер по коронавирусу

Если несоблюдение указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности

Патриарх Кирилл (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Патриарх Кирилл установил наказание за нарушение священнослужителями указаний, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Распоряжение главы РПЦ опубликовано на сайте Московской патриархии.

«В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью», — говорится в документе.

В заявлении рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции говорится, что «на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и Священноначалия». «В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения», — отметили в рабочей группе и пояснили, что именно поэтому патриарх установил ответственность за нарушение противоэпидемических предписаний.