СМИ показали фото предполагаемого агента ЦРУ Смоленкова

Фото фигурирует в интервью с Евгением Агафоновым — он называет себя отцом ребенка, которого его бывшая жена вместе со Смоленковым якобы незаконно увезла в США

Олег Смоленков (Фото: RTVI)

RTVI опубликовал фотографию, на которой, по данным телеканала, изображен бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков. «Коммерсантъ» называл его агентом ЦРУ в российских госструктурах.

Фото опубликовано вместе с интервью Евгения Агафонова — он называет себя отцом ребенка, которого Смоленков увез с собой из России. По словам Агафонова, его бывшая жена в 2009 году фактически «похитила» мальчика и не давала ему видеться с сыном, а в 2017-м обманом добилась от него разрешения на выезд с мальчиком в Черногорию. После этого бывшая супруга вместе со Смоленковым якобы незаконно вывезла сына Агафонова в США. Телеканал не уточняет, откуда получил фотографию.

В сентябре американские СМИ CNN и The New York Times со ссылкой на источники рассказали о секретном агенте ЦРУ среди высокопоставленных российских чиновников, которого американская сторона вынужденно вывезла из Москвы в 2017 году, опасаясь за его безопасность из-за действий администрации президента Дональда Трампа.

После этого «Коммерсантъ» назвал имя предполагаемого агента — Олег Смоленков. Он в разные годы работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, а в 2017 году вместе с женой и тремя детьми уехал на отдых в Черногорию и исчез. Американские СМИ, в частности NBC, утверждали, что Смоленков с семьей перебрался в США.