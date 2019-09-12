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СМИ показали фото предполагаемого агента ЦРУ Смоленкова
Фото фигурирует в интервью с Евгением Агафоновым — он называет себя отцом ребенка, которого его бывшая жена вместе со Смоленковым якобы незаконно увезла в США
Олег Смоленков (Фото: RTVI)

RTVI опубликовал фотографию, на которой, по данным телеканала, изображен бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков. «Коммерсантъ» называл его агентом ЦРУ в российских госструктурах.

Фото опубликовано вместе с интервью Евгения Агафонова — он называет себя отцом ребенка, которого Смоленков увез с собой из России. По словам Агафонова, его бывшая жена в 2009 году фактически «похитила» мальчика и не давала ему видеться с сыном, а в 2017-м обманом добилась от него разрешения на выезд с мальчиком в Черногорию. После этого бывшая супруга вместе со Смоленковым якобы незаконно вывезла сына Агафонова в США. Телеканал не уточняет, откуда получил фотографию.

Политика
МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

В сентябре американские СМИ CNN и The New York Times со ссылкой на источники рассказали о секретном агенте ЦРУ среди высокопоставленных российских чиновников, которого американская сторона вынужденно вывезла из Москвы в 2017 году, опасаясь за его безопасность из-за действий администрации президента Дональда Трампа.

После этого «Коммерсантъ» назвал имя предполагаемого агента — Олег Смоленков. Он в разные годы работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, а в 2017 году вместе с женой и тремя детьми уехал на отдых в Черногорию и исчез. Американские СМИ, в частности NBC, утверждали, что Смоленков с семьей перебрался в США.

По данным «Коммерсанта», после исчезновения Смоленкова в России было возбуждено уголовное дело об убийстве, потом следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что Смоленков с родными жив и находится за рубежом. 12 сентября официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва через Интерпол запросила информацию о возможном нахождении Смоленкова в США.

Политика
«История осудит Трампа как худшего президента»: СМИ о шпионе ЦРУ в России

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтверждал факт работы Смоленкова в администрации президента, но уточнял, что чиновник был уволен несколько лет назад. По его словам, у Смоленкова не было доступа к секретной информации. В целом историю о шпионе и российские, и американские власти отрицают.

Автор: Артём Губенко
Теги: шпион, фотография
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