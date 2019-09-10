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СМИ назвали имя возможного осведомителя США из материала CNN
СNN рассказал об операции по вывозу из России осведомителя американской разведки. Источник «Коммерсанта» утверждает, что это был человек, работавший в посольстве и аппарате правительства
посольство РФ в Вашингтоне (Фото: Эдуард Песов / РИА Новости)

В материале CNN о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России идет речь об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, заявил источник газеты «Коммерсантъ» в госорганах США.

Согласно информации CNN, в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «ценного агента», который был «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Один из собеседников телеканала заявил, что решение приняли после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД Сергеем Лавровым — разведка якобы боялась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

В сентябре 2017 года издание DailyStorm сообщило, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что расследование несколько раз останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране.

Издание обратило внимание на информацию о приобретении дома в Стаффорде (штат Вирджиния) некими Олегом и Антониной Смоленковыми, данные размещеныв 2018 году разделе о продаже недвижимости на сайте The Washington Post.

Политика
CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России

При этом собеседники газеты разнятся во мнениях о том, мог ли Смоленков передать США ценную информацию. Так, часть источников говорят, что он занимался технической работой — закупками, организацией поездок и личными поручениями начальства и мог поделиться только «расхожими слухами». Другие же указывают, что он работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был Юрий Ушаков, сейчас занимающий пост помощника президента по международным делам.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что материал CNN не только «неверный», но и может поставить под угрозу жизни. В ЦРУ же отвергли предположения телеканала о том, что управление принимает важные решения, основываясь на чем-либо кроме объективного анализа.

Автор: Константин Нагаев
Теги: осведомитель
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CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России
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