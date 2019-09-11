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В Кремле не подтвердили наличие у Смоленкова доступа к данным спецслужб

Олег Смоленков, которого СМИ назвали секретным осведомителем Вашингтона, не относился к категории высших должностных лиц, однако информацией о том, имел ли он доступ к данным спецслужб, в Кремле не располагают. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Имел доступ к данным спецслужб — нет, это я подтвердить не могу. Сколько лет, точно не знаю, но несколько лет он точно работал», — сказал Песков, еще раз подтвердив, что Смоленков работал в администрации президента. «Да, действительно, он был уволен, и да, действительно, он не относился к категории высоких или высших должностных лиц», — заключил пресс-секретарь.

Ранее источник, близкий к спецслужбам, рассказал «Ведомостям», что Смоленков за пять лет до отъезда работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. Собеседник газеты отмечал, что он мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе от спецслужб. Источник газеты сообщил, что у Смоленкова не было допуска к секретным сведениям ни в посольстве России в США, ни в управлении президента по внешней политике. Однако, по его словам, Смоленков мог из разговоров с коллегами узнать интересующую американскую разведку информацию.

Телеканал CNN 9 сентября сообщил о том, что в 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Такое решение приняли из-за опасений, что шпиона разоблачат, так как Трамп и его администрация, говорится в публикации, «неоднократно неправильно обращались с секретными разведданными». В Белом доме публикацию назвали неверной, отметив, что она может «поставить жизни под угрозу».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США сообщал, что этим человеком был Олег Смоленков. В 2017 году он вместе с женой и детьми уехал на отдых в Черногорию, откуда не вернулся назад. Газета предположила, что Смоленков с семьей переехал в город Стаффорд (штат Виргиния), который находится в 80 км от Вашингтона. NBC со ссылкой на источники сообщал, что Смоленков под собственным именем живет недалеко от столицы США и находится под охраной правительства.

Теги: Дмитрий Песков, Кремль
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