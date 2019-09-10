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NYT раскрыла подробности о работе покинувшего Россию осведомителя ЦРУ
По данным NYT, агент, об эвакуации которого из России сообщил CNN, предоставлял информацию о вмешательстве в выборы, а покинуть страну ему пришлось после того, как СМИ стали писать о том, откуда разведка получает данные
Фото: Larry Downing / Reuters

Завербованный в России агент, которого, по данным CNN, американские спецслужбы вывезли из страны в 2017 году, был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — он помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, российского чиновника среднего звена завербовали десятилетия назад и осторожно обрабатывали, пока он шел по карьерной лестнице. В итоге он получил доступ в Кремль. Когда США заподозрили Россию в планах вмешаться в президентские выборы в 2016 году, он стал одним из самых важных и наиболее защищенных активов ЦРУ.

Этот осведомитель сыграл важную роль в выводах разведсообщества США о роли президента Владимира Путина во вмешательстве. В 2017 году разведка опубликовала доклад, в котором российского лидера назвали ответственным за вмешательство.

По словам собеседников NYT, источник не входил в число приближенных Путина, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля. Его данные были настолько важными, но в то же время спорными, что в 2016 году в ЦРУ решили провести полную проверку всей полученной от источника информации.

В конце 2016 году в ЦРУ начали беспокоиться за безопасность своего источника, и в результате ведомство решило вывезти его из России. Сначала информатор отказался, сославшись на беспокойство за семью, чем вызвал у американской контрразведки сомнения в достоверности его данных. Два собеседника NYT из числа бывших чиновников заявили, что у них были другие причины полагать, что информатор ЦРУ является двойным агентом. Они не стали раскрывать, на чем основаны их подозрения.

Спустя несколько месяцев он согласился уехать. Как пишет NYT, это произошло после давления ЦРУ и интереса со стороны СМИ.

Политика
СМИ назвали имя возможного осведомителя США из материала CNN

CNN, первым сообщивший об операции по вывозу агента из России, писал, что решение об эксфильтрации приняли в том числе из-за опасений, что администрация Дональда Трампа неаккуратно обращается с данными разведки. По словам собеседников NYT, прямых признаков того, что Трамп подвергает источник угрозе не было, а увезти его из России решили после запросов СМИ.

Так, в материалах о «российском вмешательстве» многие СМИ, включая NBC, NYT и The Washington Post писали, что американская разведка получает информацию от источника в российском правительстве.

Собеседник газеты «Коммерсантъ» в госорганах США заявил, что в материале CNN говорится об Олеге Смоленкове, в разные годы работавшем в администрации президента, аппарате правительства и российском посольстве в Вашингтоне. В 2017 году издание Daily Storm писало, что Смоленков вместе с семьей пропал, уехав в отпуск в Черногорию, было возбуждено уголовное дело. По данным газеты, расследование прекратили, так как силовики выяснили, что Смоленков жив и находится за границей. В 2018 году в разделе о продаже недвижимости в WP появилась информация о том, что некие Олег и Антонина Смоленкова приобрели дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния). Собеседники NBC утверждают, что перебежчик живет в районе Вашингтона, но не называют его имя.

Автор: Константин Нагаев
Теги: шпион, ЦРУ
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СМИ назвали имя возможного осведомителя США из материала CNN
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CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России
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