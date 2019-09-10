NYT раскрыла подробности о работе покинувшего Россию осведомителя ЦРУ

По данным NYT, агент, об эвакуации которого из России сообщил CNN, предоставлял информацию о вмешательстве в выборы, а покинуть страну ему пришлось после того, как СМИ стали писать о том, откуда разведка получает данные

Фото: Larry Downing / Reuters

Завербованный в России агент, которого, по данным CNN, американские спецслужбы вывезли из страны в 2017 году, был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — он помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, российского чиновника среднего звена завербовали десятилетия назад и осторожно обрабатывали, пока он шел по карьерной лестнице. В итоге он получил доступ в Кремль. Когда США заподозрили Россию в планах вмешаться в президентские выборы в 2016 году, он стал одним из самых важных и наиболее защищенных активов ЦРУ.

Этот осведомитель сыграл важную роль в выводах разведсообщества США о роли президента Владимира Путина во вмешательстве. В 2017 году разведка опубликовала доклад, в котором российского лидера назвали ответственным за вмешательство.

По словам собеседников NYT, источник не входил в число приближенных Путина, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля. Его данные были настолько важными, но в то же время спорными, что в 2016 году в ЦРУ решили провести полную проверку всей полученной от источника информации.

В конце 2016 году в ЦРУ начали беспокоиться за безопасность своего источника, и в результате ведомство решило вывезти его из России. Сначала информатор отказался, сославшись на беспокойство за семью, чем вызвал у американской контрразведки сомнения в достоверности его данных. Два собеседника NYT из числа бывших чиновников заявили, что у них были другие причины полагать, что информатор ЦРУ является двойным агентом. Они не стали раскрывать, на чем основаны их подозрения.