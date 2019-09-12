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МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США
Ранее СМИ сообщили, что бывший российский чиновник Олег Смоленков, уехавший два года назад с семьей на отдых в Черногорию и не вернувшийся в Россию, может проживать недалеко от Вашингтона

Москва поставила перед Вашингтоном вопросы по линии Интерпола в связи с публикациями в СМИ о том, что пропавший бывший российский чиновник Олег Смоленков находится в США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщает корреспондент РБК.

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело», — заявила она.

Захарова также связала появившуюся в СМИ информацию об «американском шпионе» с предвыборной кампанией в США.

Общество
СМИ показали фото предполагаемого агента ЦРУ Смоленкова

CNN 9 сентября сообщил о том, что в 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Такое решение приняли из-за опасений, что шпиона разоблачат.

«Коммерсантъ», ссылаясь на источник в госорганах США, сообщал, что речь идет об Олеге Смоленкове. В 2017 году он вместе с семьей уехал на отдых в Черногорию, откуда не вернулся назад. Газета предположила, что Смоленков с семьей переехал в город Стаффорд, который находится в 80 км от Вашингтона. NBC со ссылкой на источники сообщал, что Смоленков под собственным именем и охраной правительства живет недалеко от столицы США.

Политика
Помощник Путина Ушаков отказался обсуждать историю с агентом ЦРУ в Кремле

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, писали, что Смоленков за пять лет до отъезда работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова и мог иметь доступ к «чувствительной» информации. В Кремле заявили, что Смоленков не относился к категории высших должностных лиц, однако информацией о том, имел ли он доступ к данным спецслужб, в Кремле не располагают.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Мария Захарова, МИД России, Интерпол
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