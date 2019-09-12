МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

Ранее СМИ сообщили, что бывший российский чиновник Олег Смоленков, уехавший два года назад с семьей на отдых в Черногорию и не вернувшийся в Россию, может проживать недалеко от Вашингтона

Москва поставила перед Вашингтоном вопросы по линии Интерпола в связи с публикациями в СМИ о том, что пропавший бывший российский чиновник Олег Смоленков находится в США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщает корреспондент РБК.

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело», — заявила она.

Захарова также связала появившуюся в СМИ информацию об «американском шпионе» с предвыборной кампанией в США.