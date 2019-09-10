«История осудит Трампа как худшего президента»: СМИ о шпионе ЦРУ в России

В правительстве США и в спецслужбах о существовании агента, работавшего в России под прикрытием, было известно ограниченному кругу лиц. По словам одного из собеседников, агент помогал получить представление о Путине и предоставлял информацию о нем и в этом равной замены ему нет».

Что произошло 9 сентября CNN сообщил, что в 2017 году из России был вывезен агент ЦРУ, долгое время работавший чиновником в Кремле. Как писала The New York Times, он был задействован в расследовании вмешательства в выборы и взлома сайта национального комитета Демократической партии. По данным телеканала, «крот» был вывезен из-за неосторожных действий президента США Дональда Трампа и его администрации, но прямых доказательств этого нет. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США сообщила, что в материале CNN идет речь об Олеге Смоленкове, в разные годы работавшем в администрации президента, аппарате правительства и российском посольстве в Вашингтоне. В 2017-м он уехал в отпуск в Черногорию с семьей и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело, прекращенное, когда выяснилось, что Смоленков жив и находится в другой стране. В Управделами президента России опровергли информацию, что он был сотрудником управления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле, отметив, что его должность не относилась к числу высших.

«Информатор ЦРУ, эвакуированный из России, десятилетиями посылал секреты в США»

«Несколько десятилетий назад ЦРУ завербовало и тщательно взращивало российского чиновника среднего звена, который начал стремительно продвигаться по служебной лестнице. В конце концов американские шпионы напали на золотую жилу: давний источник получил весомую должность, которая дала ему доступ к верхушке Кремля.

Когда власти США поняли, что Россия пытается сорвать президентские выборы, информатор стал одним из самых важных и хорошо защищенных активов ЦРУ.

<...>

Московский информатор сыграл важную роль в самом важном выводе ЦРУ о вмешательстве России: президент Владимир Путин приказал и организовал его лично.

<...>

Информатор был важен настолько, что тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан не раскрывал его даже в докладах президенту США Бараку Обаме».

«Тсс! Не говорите Трампу»

«Эксперты уже давно устали от историй о коррумпированных отношениях Трампа с Россией. Слишком многие у власти, включая почти всю Республиканскую партию, привыкли, что президент раскрывает секреты национальной безопасности так же легко, как когда-то бульварные сплетни. Он сдает американскую разведку, чтобы отвлечь внимание от нелестных историй, подлизывается к людям, на которых хочет произвести впечатление или просто из прихоти. Он относится к разведке, как и ко всему остальному в американском правительстве, — как к инструменту самоудовлетворения.

<...>

Хотя степень, в которой логорея (синдром нарушения речи, характеризующийся многословием, безудержностью и ускорением темпа. — РБК) Трампа подставила информатора, еще не ясна, президент серьезно повредил способности Америки собирать важную информацию, и не только в России.

<...>

Хотелось бы думать, что нормальная работа спецслужб США может быть восстановлена, если Трамп не будет переизбран в 2020 году. Но иностранная разведывательная сеть не может доверять не только президенту. Соединенные Штаты показали миру, что способны выбрать кого-то вроде Трампа и с этим невозможно что-то сделать. Он скомпрометировал всю страну».

«Что толку в секретах, если ими нельзя поделиться? Эта дилемма вставала перед президентом Трампом не раз.

<...>

Согласно экстраординарной истории CNN, с самого начала его президентства разведка чувствовала, что у нее нет выбора, кроме как принимать решения с оглядкой на то, что человек с почти неограниченным доступом к секретам, вероятно, не сможет держать рот на замке, особенно когда речь заходит о России.

<...>

Эта история также иллюстрирует, насколько федеральные чиновники приспособились к Трампу: они вынуждены защищать Соединенные Штаты Америки, правительство и его интересы от президента.

<...>

Попробуйте представить, что нечто подобное происходит с любым другим президентом. Представьте себе, что американские разведчики говорят «нам лучше выслать этого шпиона, который у нас есть в Кремле, прежде чем президент расскажет о нем русским», если президентом был бы Обама, или Буш, или Клинтон, или Рейган, или Никсон, или любой другой. Такого просто не могло произойти.

Отчасти из-за таких событий история осудит Трампа как худшего президента Америки за 230 лет. Он не просто коррумпированный, не просто невежественный, не просто импульсивный, не просто сеющий разногласия, не просто фанатичный, не просто инфантильный, мелочный и мстительный, но еще и настолько ненадежный, что на него нельзя положиться, чтобы он не выдал секреты разведки нашим противникам».