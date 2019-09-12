Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать

Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать

Силовики провели обыски у волонтеров штабов Алексея Навального более чем в 40 регионах России, некоторым активистам заблокировали счета. Политологи считают это показательной акцией, вызванной успехом проекта «Умное голосование»

Фото: teamnavalny_che / Twitter

Где и у кого прошли обыски

В четверг, 12 сентября, Следственный комитет провел обыски у координаторов и волонтеров региональных штабов Алексея Навального. Следственные действия прошли у 200 человек в 43 регионах России, заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Обыски прошли в рамках дела об отмывании денег (ст. 174 УК). Следователи пришли к региональным координаторам штабов, в оперативных мероприятиях были задействованы не менее тысячи силовиков, заявил начальник штаба Навального Леонид Волков. Среди городов, где проводились обыски, — Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Томск и другие, сообщали в ФБК.

Одновременно обыски прошли у координаторов движения за честные выборы «Голос» в Саратовской области и Татарстане, сообщила правозащитная организация. Об обысках сообщил Петр Иванов, бывший директор «Городских проектов» Максима Каца и Ильи Варламова, не связанный с ФБК.

Всего Басманный суд санкционировал 94 обыска по постановлениям следователя Рустама Габдуллина, в производстве которого находится дело об отмывании средств, заявил Волков. На портале московских судов есть сведения примерно о полутора сотнях ходатайств СК об обыске в жилище, удовлетворенных судом с начала сентября. Часть из них касается дела по ст. 174, которое ведет Габдуллин, подтвердила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, однако точное число таких постановлений она назвать затруднилась.