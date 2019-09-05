В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель ФБК Леонид Волков.
По словам Волкова, силовики пришли с целью обысков. «Люди в масках одновременно пришли в ФБК, в студию канала @navalnylive и в московский штаб Навального. Обыск», — написал Волков. По его мнению, главная цель мероприятия — сорвать прямой эфир Навального.
«Следователь, который уже проводил обыск на резервной студии
@navalnylive вместе с ОМОНом под дверью офиса нашей студии», — подтвердила информацию еще один представитель ФБК Любовь Соболь на своей странице в Twitter.
РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлии Ивановой.