В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Ранее в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального было заведено дело об отмывании денег. Первые обыски в рамках этого дела прошли в начале августа. С чем связан новый визит силовиков, пока не известно

Фото: leonidvolkov / Twitter

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель ФБК Леонид Волков.

По словам Волкова, силовики пришли с целью обысков. «Люди в масках одновременно пришли в ФБК, в студию канала @navalnylive и в московский штаб Навального. Обыск», — написал Волков. По его мнению, главная цель мероприятия — сорвать прямой эфир Навального.

«Следователь, который уже проводил обыск на резервной студии

@navalnylive вместе с ОМОНом под дверью офиса нашей студии», — подтвердила информацию еще один представитель ФБК Любовь Соболь на своей странице в Twitter.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлии Ивановой.