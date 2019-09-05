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Доллар/Рубль ₽65 (-1,87%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+12,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Политика ,  
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В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Ранее в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального было заведено дело об отмывании денег. Первые обыски в рамках этого дела прошли в начале августа. С чем связан новый визит силовиков, пока не известно
Фото: leonidvolkov / Twitter

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель ФБК Леонид Волков.

По словам Волкова, силовики пришли с целью обысков. «Люди в масках одновременно пришли в ФБК, в студию канала @navalnylive и в московский штаб Навального. Обыск», — написал Волков. По его мнению, главная цель мероприятия — сорвать прямой эфир Навального.

«Следователь, который уже проводил обыск на резервной студии
@navalnylive вместе с ОМОНом под дверью офиса нашей студии», — подтвердила информацию еще один представитель ФБК Любовь Соболь на своей странице в Twitter.

Политика
Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлии Ивановой.

У сотрудников ФБК уже проходили обыски. Мероприятия были проведены 8 августа у юристов фонда Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгении Замятиной. Позднее в тот же день люди в масках пришли и в офис ФБК.

Общество
Суд арестовал счета ФБК Навального

В начале августа Следственный комитет завел уголовное дело в отношении ФБК по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем). Следствие считает, что в 2016–2018 годах близкие в ФБК люди и сотрудники фонда легализовали через счета организации около 1 млрд руб., полученных преступным путем. Позднее в рамках дела суд арестовал счета ФБК. После первых обысков и допросов юристы ФБК остались в статусе свидетелей.

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Алексеев
Теги: Алексей Навальный, обыски
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