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В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах
Следователи пришли в квартиры к координаторам штабов и волонтерам, а также в сами штабы. Основанием является дело об отмывании денег, пояснил директор ФБК. Об обысках в регионах сообщили также в движении «Голос»

У координаторов штабов Алексея Навального и волонтеров в 33 городах проводятся обыски, сообщил РБК директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Обыски у координаторов штабов в основном, у волонтеров. Это [обыски проводят] СК, конечно», — скал Жданов. По его словам, основанием для обысков является дело по ст. 174 «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» сотрудников ФБК.

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В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

По словам соратника Навального Леонида Волкова, обыски проводятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Белгороде, Челябинске, Тюмени, Ижевске и других городах. Он уточнил, что пришли домой ко всем координаторам, а также в сами штабы и к волонтерам.

Обыски также проходят у региональных координаторов «Голоса», сообщил РБК эксперт движения Василий Вайсенберг. Он предположил, что координаторы «Голоса» попали под волну дел против ФБК.

Старший помощник руководителя СУ СК по Белгородской области Елена Козырева отказалась от комментариев. В управлениях СК России по Удмуртской Республике и по Иркутской области заявили РБК, что не обладают информацией об обысках.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.

Материал дополняется

Авторы: Екатерина Костина, Юлия Выродова, Владимир Дергачев
Теги: ФБК, Алексей Навальный, Иван Жданов, обыски
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