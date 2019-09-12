В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах

В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах

Следователи пришли в квартиры к координаторам штабов и волонтерам, а также в сами штабы. Основанием является дело об отмывании денег, пояснил директор ФБК. Об обысках в регионах сообщили также в движении «Голос»

У координаторов штабов Алексея Навального и волонтеров в 33 городах проводятся обыски, сообщил РБК директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Обыски у координаторов штабов в основном, у волонтеров. Это [обыски проводят] СК, конечно», — скал Жданов. По его словам, основанием для обысков является дело по ст. 174 «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» сотрудников ФБК.

По словам соратника Навального Леонида Волкова, обыски проводятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Белгороде, Челябинске, Тюмени, Ижевске и других городах. Он уточнил, что пришли домой ко всем координаторам, а также в сами штабы и к волонтерам.

Обыски также проходят у региональных координаторов «Голоса», сообщил РБК эксперт движения Василий Вайсенберг. Он предположил, что координаторы «Голоса» попали под волну дел против ФБК.