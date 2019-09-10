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Ferrari $185 (+21,64%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
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В ЦИКе пригрозили уголовным делом депутату от КПРФ за помощь Навальному

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев пригрозил уголовным делом депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину за передачу пустых бланков наблюдателей от партии на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

Булаев заявил, что ранее в СМИ проходила информация о том, что «якобы господин Рашкин предоставил в распоряжение штаба Навального большое количество бланков для заполнения и направления людей наблюдателями на избирательные участки».

«Это можно рассматривать как преступление, причем преступление, которое описано в Уголовном кодексе», — сказал зампред ЦИКа. По его словам, согласно закону бланки должны быть заполненными, прежде чем их утверждает партия. В связи с этим, отметил Булаев, Центризбирком обратился в полицию.

В комментарии РБК Рашкин заявил, что если Булаев «честный, порядочный и грамотный член ЦИКа», то он должен поблагодарить всех граждан, наблюдавших на выборах, и саму компартию, выдавшую направление.

«Мы распространили 4 миллиона приглашений наблюдать всем москвичам, не делили всех на белых и черных, и всем пришедшим выдали бланки по закону. Это правила честных выборов, ратифицированных международным законодательством, — отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что президиум ЦК КПРФ уже выражал Булаеву недоверие и призывал его отозвать из ЦИКа.

Теги: КПРФ, Центризбирком, Навальный, Рашкин, новости РБК
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