В офис ФБК Навального пришли с обыском

В офис ФБК Навального пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.

«Мы обыски пока не комментируем», — сказал РБК дежурный центрального аппарата СК РФ.

Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Вячеславу Гимади и Евгению Замятину. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия связаны с возбужденным в отношении ФБК делом об отмывании денег.