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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Общество ,  
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В офис ФБК Навального пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.

«Мы обыски пока не комментируем», — сказал РБК дежурный центрального аппарата СК РФ.

Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Вячеславу Гимади и Евгению Замятину. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия связаны с возбужденным в отношении ФБК делом об отмывании денег.

Политика
У сотрудников ФБК прошли обыски

Следственный комитет 3 августа завел уголовное дело в отношении ФБК по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следователи считают, что в 2016–2018 годах сотрудники фонда и близкие к ФБК люди преступным способом легализовали через счета организации около 1 млрд руб. Деньги они получили от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте.

Теги: ФБК, обыск, Алексей Навальный, новости РБК
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