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Capri $40 (+23,61%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Помимо этого суд наложил арест на счета некоммерческой организации «Защита прав граждан» и на более сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам. В СКР отметили, что судебные постановления передали кредитным организациям, и движение средств по счетам заблокировали.

Общество
СК возбудил дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд руб.

Ранее обыски прошли в офисе ФБК, а также у сотрудников фонда Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. 3 августа СКР возбудил уголовное дело в отношении ФБК по ч. 4 ст. 174 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, с 2016 по 2018 год близкие к фонду люди и его сотрудники легализовали через счета организации около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В СКР утверждают, что соучастники переводили через банкоматы средства на расчетные счета банков, после чего отправляли деньги на счета ФБК.

Уголовное дело об отмывании средств было возбуждено, после того как ряд сотрудников фонда были оштрафованы и приговорены к административному аресту по обвинениям в организации и участии в несанкционированных акциях протеста в Москве. Среди них был директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, которого Мосгоризбирком отказался допустить к выборам в Мосгордуму под предлогом брака в подписных листах. Жданов и другие оппозиционеры сообщали, что Мосгоризбирком признавал поддельными подписи реально существующих людей. 29 июля Зеленоградский районный суд арестовал Жданова на 15 суток. 3 августа за повторное нарушение правил проведения митинга на 300 тыс. руб. была оштрафована юрист ФБК Любовь Соболь.

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Теги: Фонд борьбы с коррупцией, Следственный комитет, арест счетов ..., Алексей Навальный
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