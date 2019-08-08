Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Помимо этого суд наложил арест на счета некоммерческой организации «Защита прав граждан» и на более сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам. В СКР отметили, что судебные постановления передали кредитным организациям, и движение средств по счетам заблокировали.

Ранее обыски прошли в офисе ФБК, а также у сотрудников фонда Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. 3 августа СКР возбудил уголовное дело в отношении ФБК по ч. 4 ст. 174 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, с 2016 по 2018 год близкие к фонду люди и его сотрудники легализовали через счета организации около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В СКР утверждают, что соучастники переводили через банкоматы средства на расчетные счета банков, после чего отправляли деньги на счета ФБК.