В КТК пришли с обысками после разлива нефти у Новороссийска

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дело о загрязнении морской среды, возбужденное после разлива нефти в районе порта Новороссийска, было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идут обыски, сообщается на сайте Западного следственного управления на транспорте СК.

Изначально дело завели по ч. 1 ст. 252 УК (загрязнение морской среды), теперь же оно расследуется по ч. 2 той же статьи — загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

«Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавшие участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявшие инспекцию выносного погрузочного устройства», — говорится в сообщении.

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