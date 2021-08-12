В морских портах пройдут проверки после разлива нефти под Новороссийском

Поручения организовать соответствующие проверки вице-премьер Виктория Абрамченко дала Ростехнадзору и Росприроднадзору. Проверять будут в том числе готовность к ликвидации разливов нефти

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору организовать проверки деятельности операторов терминалов морских портов. Копия соответствующего поручения есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердила представитель вице-премьера.

«Прошу организовать и провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в рамках компетенции проверку деятельности операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, в том числе в части готовности к ликвидации разливов нефти», — говорится в документе.

РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды (Росприроднадзор подведомственен Минприроды) и в Ростехнадзор.

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