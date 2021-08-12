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В морских портах пройдут проверки после разлива нефти под Новороссийском

Поручения организовать соответствующие проверки вице-премьер Виктория Абрамченко дала Ростехнадзору и Росприроднадзору. Проверять будут в том числе готовность к ликвидации разливов нефти
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору организовать проверки деятельности операторов терминалов морских портов. Копия соответствующего поручения есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердила представитель вице-премьера.

«Прошу организовать и провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в рамках компетенции проверку деятельности операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, в том числе в части готовности к ликвидации разливов нефти», — говорится в документе.

Пятно у Абрау-Дюрсо: что известно о загрязнении Черного моря нефтью
Общество

РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды (Росприроднадзор подведомственен Минприроды) и в Ростехнадзор.

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Поводом для проверок послужил выброс нефти 7 августа в районе поселка Южная Озереевка под Новороссийском при погрузке танкера, идущего под флагом Греции. Авария случилась при погрузке танкера Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В Greenpeace оценили опасность разлива нефти под Новороссийском
Общество
Фото:Юрий Березнюк / ТАСС


Площадь загрязнения, по данным КТК, составила 200 кв. м, объем разлившейся нефти — около 12 куб. Институт космических исследований РАН со ссылкой на спутниковые данные заявил о загрязнении на площади 80 кв. км. Абрамченко ранее поручила руководству Росприроднадзора оценить реальный масштаб разлива нефти в Черном море.

Южная транспортная прокуратура 8 августа сообщила, что место разлива локализовали. По факту ЧП заведено уголовное дело о загрязнении морской среды.

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Мария Бондаренко Мария Бондаренко, Людмила Подобедова Людмила Подобедова
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