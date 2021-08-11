Абрамченко поручила оценить масштаб выброса нефти под Новороссийском

В КТК рассказали, что разлив случился в 16:49 мск, а к 22:42 его удалось локализовать. По данным консорциума, площадь загрязнения составила 200 кв. м. В Институте океанологии РАН после изучения снимков со спутника заявили, что площадь разлива составляет в 400 тыс. раз больше — около 80 кв. км.

Директор по проектам российского отделения экологической организации Greenpeace Владимир Чупров сообщил, что для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов может потребоваться несколько недель. Он добавил, что загрязнение повлияет на морских животных и на людей.