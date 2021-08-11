Абрамченко поручила оценить масштаб выброса нефти под Новороссийском
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-премьера.
«Кроме того Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды», — добавил ее представитель.
Росприроднадзор также проверит информацию, представленную РАН, о занижении объемов разлива топлива.
Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в Черном море под Новороссийском 7 августа. В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что инцидент произошел при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) выносного нефтеналивного устройства. Для устранения последствий выброса нефти был создан специальный оперативный штаб.