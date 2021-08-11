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Абрамченко поручила оценить масштаб выброса нефти под Новороссийском

Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Кроме того Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды», — добавил ее представитель.

Росприроднадзор также проверит информацию, представленную РАН, о занижении объемов разлива топлива.

Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с танкера
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в Черном море под Новороссийском 7 августа. В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что инцидент произошел при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) выносного нефтеналивного устройства. Для устранения последствий выброса нефти был создан специальный оперативный штаб.

В КТК рассказали, что разлив случился в 16:49 мск, а к 22:42 его удалось локализовать. По данным консорциума, площадь загрязнения составила 200 кв. м. В Институте океанологии РАН после изучения снимков со спутника заявили, что площадь разлива составляет в 400 тыс. раз больше — около 80 кв. км.

Директор по проектам российского отделения экологической организации Greenpeace Владимир Чупров сообщил, что для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов может потребоваться несколько недель. Он добавил, что загрязнение повлияет на морских животных и на людей.

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