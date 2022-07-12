Минтранс отверг предложение изменить нормы провоза животных в самолетах

Правительство и управление по делам президента просили Минтранс подумать над тем, чтобы разрешить гражданам провозить в салоне животных весом до 10 кг вместо разрешенных 8 кг

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Федеральные авиационные правила регулируют перевозку домашних животных в самолетах и у властей нет необходимости устанавливать новые нормы по допустимому весу. Об этом РБК сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

«Унификация требований к весу перевозимых в салонах самолетов животных приведет к неоправданному и избыточному регулированию. <...> Выработка дополнительных рекомендаций для авиакомпаний в части установления более гибкого подхода к весу перевозимых в салонах самолетов животных не требуется», — отметило ведомство.

Министерство напомнило о том, что авиакомпании могут устанавливать свои правила перевозки животных в самолете с учетом специфики судна, компоновки пассажирской и грузовой кабин.

При этом российские авиалинии используют в том числе и международный стандарт правил перевозок животных ИАТА, сообщил Минтранс. Согласно ему, во время взлета, снижения, зоны турбулентности и посадки контейнер с животным должен стоять под сиденьем впереди стоящего кресла пассажира. Внутри переноски оно должно иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов.

Для соблюдения этих условий в салоне самолетов «Аэрофлота» и «Якутии» стоят контейнеры размером 44х30х26 см и разрешено проносить мягкую переноску размером в сумме трех измерений не более 126 см. В свою очередь S7 и «Ютэйр» устанавливают контейнеры 55х40х25 см, а размер мягкой переноси в сумме трех измерений не превышает 115 см.

«Оптимальный вес животного, позволяющий учитывать требования по безопасной перевозке пассажиров и животных на борту, обычно составляет менее 8 кг. Это обеспечивает нормальное размещение животного в контейнере/мягкой переноске по габаритам, установленным авиакомпаниями. Животные более 8 кг перевозятся в багажном отсеке самолета, где поддерживаются необходимые температурные условия», — сообщило министерство.

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Ранее аппарат правительства и управление президента по работе с обращениями граждан попросили Минтранс подумать над увеличением допустимого веса животного для провоза в салоне самолета до 10 кг, писали «Известия».

Предложение пересмотреть нормы провоза животных в самолетах звучали неоднократно. В январе 2020 года «Аэрофлот» предложил пересмотреть правила транспортировки животных после того, как пассажир рейса авиакомпании сообщил о гибели двух кошек и обморожении у третьей. Тогда авиакомпания обвинила в смерти животных грузчиков из компании «Шереметьево Хэндлинг», которая занимается багажом всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту.

В июне того же года россиянка рассказала о том, что ее собака получила травмы после перелета рейсом «Аэрофлота», ее морда была в крови. «По приезде домой мама обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи», — говорила девушка. «Аэрофлот» отмечал, что клетка с собакой была закреплена и из отдела багажа ее выгружали аккуратно.

В 2021 году российские авиакомпании начали изменять правила провоза животных. S7 разрешила брать с собой до пяти домашних животных на кресло рядом с хозяином или размещать их под креслом впереди него. При этом отдельное место должно быть заранее оплачено.

Utair также разрешил размещать животных на пассажирских креслах по заранее купленному билету. Контейнер с ней должен быть закреплен на кресле ремнями безопасности во время всего полета.

В свою очередь «Аэрофлот» увеличил разрешенное общее число животных с одного до трех, однако в салоне до сих пор разрешено провозить только двоих питомцев старше шести месяцев в одной переноске. Их общей вес не должен превышать 8 кг.