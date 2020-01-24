«Аэрофлот» предложил пересмотреть правила о животных после гибели кошек

Животные летели в багаже из Нью-Йорка в Москву. В авиакомпании обещают сделать все возможное, чтобы привлечь грузчиков к ответственности

«Аэрофлот» намерен выступить инициатором пересмотра правил транспортировки переносок с животными во всех российских аэропортах после инцидента с гибелью двух кошек, сообщили РБК в авиакомпании.

В авиакомпании заявили, что ответственность за инцидент несет компания «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж всех рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево. Сейчас сотрудники «Шереметьево Хэндлинг» ведут переговоры с хозяином животных.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности», — отметили в «Аэрофлоте».

Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Шереметьево Максим Чумаченко, у которого в Москве была пересадка на самолет до Софии, сообщил изданию Baza, что два его кота получили серьезные травмы во время транспортировки и погибли. У третьей кошки, которая летела в Софию без выдачи в Москве, ветеринар диагностировал обморожение.