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Авиакомпаниям предложили установить единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось в Минтранс России с предложением ввести единые для всех авиакомпаний правила перевозки домашних животных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо на имя главы ведомства Евгения Дитриха.

По данным издания, в документа отмечается, что действующие сейчас правила не регулируют конкретные габариты и максимально допустимый вес домашних животных, которых разрешено брать с собой на борт самолета.

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Как сообщают «Ведомости», в ООП выступили с инициативой внести изменения в пункт 143 главы 11 ФАП («Особенности перевозки некоторых категорий багажа»). В случае принятия предлагаемых поправок пассажиры смогут провозить в салоне питомцев в переноске, общие габариты которой (длина, ширина, высота) не превышают 115 см, а общий вес — восемь кг. Авторы письма предусматривают для авиакомпаний возможность увеличения этой нормы, называя такой шаг «конкурентным преимуществом». В случае, если допустимый вес переносного контейнера будет превышать 1-2 кг, в документе предлагают включить в правила возможность доплаты за перевес.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева пересмотреть правила перевозки животных в самолетах » в сторону их большей гибкости». В ноябре авиакомпания исключила Михаила Галина, владельца кота, который весит более 8 кг, из программы лояльности за то, что он в нарушение правил «Аэрофлота» провез своего питомца в салоне самолета.

Как сообщал Галин, из-за перевеса животное потребовали отправить в багажный отсек, однако мужчина боялся за здоровье питомца. В результате вместо своего кота он взвесил похожую на него кошку знакомой, однако на борт пронес свое животное.

Теги: авиакомпания, животные
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