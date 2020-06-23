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В «Аэрофлоте» объяснили ситуацию с пострадавшей в ходе перелета собакой

Фото: kristina_il / Instagram
Фото: kristina_il / Instagram

Клетка с пострадавшей во время рейса «Аэрофлота» собакой перемещалась в багаже аккуратно. Об этом РБК сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Он уточнил, что колеса на время полета были сняты, клетка закреплена. По прилете клетку осторожно выгрузили из самолета и передали для выдачи. Демин предположил, что животное могло пораниться самостоятельно. «Такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете», — сказал представитель «Аэрофлота».

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Ранее пользователь Instagram Ксения Ильичева рассказала, что ее мать в аэропорту Симферополя получила перевозку с собакой в кровяных подтеках. Девушка опубликовала также фотографию собаки и испачканной клетки.

По ее словам, клетка и морда собаки были в крови. Сначала ее мать обратилась к сотрудникам аэропорта, однако те, по словам дочери, ничем ей не помогли. Семья, летевшая одним рейсом с хозяйкой собаки, привела к ней сотрудников авиакомпании и полицию. Женщине посоветовали написать претензию, что она и сделала. «По приезде домой мама обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи», — добавила девушка.

В январе «Аэрофлот» предлагал пересмотреть правила перевозки животных в российских аэропортах после инцидента с гибелью двух кошек, летевших в багаже из Нью-Йорка в Москву. Тогда перевозчик возложил ответственность за инцидент на компанию «Шереметьево Хэндлинг», обрабатывающую багаж всех рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево.

Теги: Аэрофлот, собака, перевозка
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