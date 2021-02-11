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S7 разрешила перевозить до пяти животных в салоне самолета

Фото: Julio Cortez / AP
Фото: Julio Cortez / AP

На борт самолетов S7 Airlines с 15 февраля можно будет брать до пяти домашних животных. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Питомцы получат возможность находиться в салоне на соседнем кресле с хозяином или под креслом, расположенным впереди него.

На заранее оплаченном месте рядом с хозяином в экономклассе смогут расположиться не более двух животных в жестком контейнере. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.

Под впереди стоящее кресло можно будет поставить мягкую закрывающуюся сумку-переноску с питомцем весом не более 10 кг.

После того как в декабре 2020 года авиакомпания разрешила брать в салон двух питомцев, этот сервис стал пользоваться повышенным спросом, утверждают в S7.

«Только с начала года услугой перелета на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников», — сообщила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Осенью 2019 года клиент «Аэрофлота» Михаил Галин в нарушение правил авиакомпании провез в салоне самолета кота Виктора весом более 8 кг, после чего авиакомпания исключила его из программы лояльности. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило Минтранс сделать единые требования по габаритам переносок для животных и разрешить доплачивать за минимальный перевес, чтобы питомцев можно было взять в салон. Ведомство в ответ заявило, что нормы провоза ручной клади устанавливает авиакомпания на основании требований документации конкретного самолета.

В январе 2020 года пересмотреть правила перевозки животных предложил «Аэрофлот». Это произошло после того, как пассажир рейса авиакомпании Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил о гибели его двух котов во время транспортировки в аэропорту. После этого в Шереметьево начали служебное расследование. В июне прошлого года во время перевозки «Аэрофлотом» пострадало еще одно животное: по словам пользователя Instagram Ксении Ильичевой, когда ее мать получила в аэропорту Симферополя переноску с собакой, клетка и морда животного были испачканы в крови. В «Аэрофлоте» заявили, что клетка перемещалась аккуратно и предположили, что животное могло пораниться самостоятельно. В сентябре авиакомпания ограничила перевозку домашних питомцев: теперь перевозить их могут только совершеннолетние, также действует правило «один пассажир — одно животное».

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В Utair, напротив, увеличили максимально допустимое число животных в салоне на одном рейсе с трех до десяти. В экономклассе можно разместить до восьми питомцев, а в бизнес-классе — до двух.

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