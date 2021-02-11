S7 разрешила перевозить до пяти животных в салоне самолета

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На борт самолетов S7 Airlines с 15 февраля можно будет брать до пяти домашних животных. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Питомцы получат возможность находиться в салоне на соседнем кресле с хозяином или под креслом, расположенным впереди него.

На заранее оплаченном месте рядом с хозяином в экономклассе смогут расположиться не более двух животных в жестком контейнере. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.

Под впереди стоящее кресло можно будет поставить мягкую закрывающуюся сумку-переноску с питомцем весом не более 10 кг.

После того как в декабре 2020 года авиакомпания разрешила брать в салон двух питомцев, этот сервис стал пользоваться повышенным спросом, утверждают в S7.

«Только с начала года услугой перелета на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников», — сообщила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.