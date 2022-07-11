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Минтранс рассмотрит изменение норм провоза животных в салоне самолета

Ведомство оценит, можно ли обязать авиакомпании разрешить возить в салонах самолетов животных весом до 10 кг. Сейчас большинство перевозчиков позволяют брать в салон животных весом до 8 кг
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить максимально допустимый вес животного для провоза в салоне самолета до 10 кг, сообщают «Известия».

Газета ссылается на копии писем аппарата правительства и управления президента по работе с обращениями граждан, которые они направили в министерство. Как отмечается, с просьбой о пересмотре норм по весу обратились граждане.

Издание указывает на то, что большинство российских авиакомпаний разрешают провозить в салоне животных весом до 8 кг. К таким перевозчикам относится «Аэрофлот» и компании его группы, «Уральские авиалинии», Red Wings, Nordwind, «Ираэро» и другие. S7 и UTair готовы брать в салон животных весом до 10 кг, Smartavia — до 12 кг.

Utair разрешила возить котов и собак на пассажирских креслах
Бизнес
Фото:David McNew / Getty Images

«Аэрофлот» еще в мае 2021 года допускал повышение допустимого веса животного для провоза в салоне. «С учетом требований безопасности полетов дополнительно изучается вопрос возможности перевозки животного в контейнере общей массой более 8 кг в салоне воздушного судна на рейсах продолжительностью до 2-3 часов», — цитировал ТАСС ответ Михаила Полубояринова, который тогда занимал должность гендиректора авиакомпании, на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова («Единая Россия»). Однако положительное решение по этому вопросу так и не было принято.

В том же письме Полубояринов сообщал, что «Аэрофлот» разрешил провозить на борту собак брахицефальных пород (у которых длина морды короче черепа) и увеличил квоту по числу провозимых животных одним пассажиром.

«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных
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Фото:Наиль Фаттахов / ТАСС

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Осенью 2019 года широкую огласку получила история пассажира «Аэрофлота» Михаила Галина, которого не пустили на борт самолета в Москве, так как его кот весил 10 кг. Ему предложили сдать переноску с котом в багаж, однако Галин отказался и купил билет на другой день. Позже он признался, что с помощью знакомых нашел «кошку-дублера», которая весила допустимое количество килограмм, и перед полетом взвесил ее.

Узнав о нарушении правил, «Аэрофлот» исключил Галина из программы лояльности и аннулировал его бонусы.

После этого на платформе Change.org запустили петицию с призывом запретить авиакомпаниям устанавливать ограничения по весу для провоза животных в салонах самолетов. По состоянию на 11 июля петиция набрала 26,8 тыс. подписей.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Минтранс домашние животные авиаперевозки
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S7 разрешила перевозить до пяти животных в салоне самолета
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Авиакомпаниям предложили установить единые правила перевозки животных
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