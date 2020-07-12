Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Адвокат Алексей Липцер предположил, что у возвращавшего зимой дело на переквалификацию замгенпрокурора Гриня «что-то поменялось в позиции». Дела сестер должны в ближайшее время передать суду

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, передает ТАСС.

«Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер Хачатурян, которое подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь», — сообщил защитник. Он добавил, что Гринь возвращал дело в конце 2019 года Следственному комитету, чтобы действия сестер переквалифицировали на необходимую самооборону.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — пояснил Липцер. Он отметил, что после возврата уголовного дела девушек в СК в нем не произошло никаких реальных изменений.

Адвокат младшей сестры Хачатурян Ярослав Пакулин заявил, что дело его подзащитной будет направлено в Бутырский суд Москвы, а делом двух старших сестер займется Московский городской суд.

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