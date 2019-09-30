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Появилось видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

«Комсомольская правда» опубликовала видео из материалов судебного дела против сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным издания, ролик нашли в телефоне Михаила Хачатуряна.

На видео отец сестер находится за кадром. Он оскорбляет девушек, показывая большое количество фантиков от конфет на столе. В ролике видно, что сестры стоят в стороне, отвернувшись. В конце видео отец ударил одну из девушек.

«И они еще жалуются, как будто я что-то от них хотел», — сказал он.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер рассказал изданию, что защита знакомится с делом. По его словам, это видео и другие материалы подтверждают слова сестер о «постоянных унижениях, побоях, истязаниях и сексуальном насилии со стороны отца».

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Сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца Михаила, которое они совершили в июле 2018 года. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Защита настаивает на том, что отец угрожал им насилием и домогался их, поэтому девушки находились в безвыходной ситуации. Адвокаты считают, что их действия нужно рассматривать как необходимую самооборону.

В середине июля следователи вывели материалы в отношении отца девушек в отдельное производство. При этом адвокат Сергей Паршин заявил, что уголовное дело против сестер могут прекратить, так как расследование показало правдивость показаний девушек.

Теги: убийство, издевательство
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