Появилось видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

«Комсомольская правда» опубликовала видео из материалов судебного дела против сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. По данным издания, ролик нашли в телефоне Михаила Хачатуряна.

На видео отец сестер находится за кадром. Он оскорбляет девушек, показывая большое количество фантиков от конфет на столе. В ролике видно, что сестры стоят в стороне, отвернувшись. В конце видео отец ударил одну из девушек.

«И они еще жалуются, как будто я что-то от них хотел», — сказал он.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер рассказал изданию, что защита знакомится с делом. По его словам, это видео и другие материалы подтверждают слова сестер о «постоянных унижениях, побоях, истязаниях и сексуальном насилии со стороны отца».