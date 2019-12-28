С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Электронные браслеты, ограничивающие передвижение в вечернее и ночное время, сняли со старшей и средней сестер Хачатурян, которые вместе с младшей Марией обвиняются в убийстве отца. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Паршин.

«Браслеты действительно с них сняли — в связи с тем, что мера пресечения в виде запрета покидать жилое помещение с 21 часа до 7 утра им не продлевалась, она истекла сегодня. Теперь они круглосуточно могут покидать помещение, выходить и свободно передвигаться. Но у них сохраняются запреты на общение с участниками процесса. И между собой, есть также ограничения на пользование телефонами и интернетом, а также на общение со СМИ. А так в целом они могут без ограничений гулять по городу», — сообщил Паршин.



Накануне стало известно о том, что с младшей из сестер Хачатурян Марии также сняли электронный браслет. Девушке на момент совершения преступления не было 18 лет.

Летом 2018 года трех сестер Хачатурян Марию, Ангелину и Крестину задержали по обвинению в убийстве отца. Их поместили под арест, но затем меру пресечения заменили на запрет определенных действий.



Защита сестер Хачатурян утверждает, что девушки пошли на преступление в рамках самообороны, поскольку на протяжении многих лет страдали от издевательств и домогательств со стороны отца.